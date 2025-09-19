頂太陽走進捷運站「冷氣不涼」？「背後規定」原因曝光

近日戶外氣溫節節攀升，不少民眾頂著大太陽好不容易走到捷運站內，卻仍感悶熱。（即時中心攝）

〔即時新聞／綜合報導〕近日戶外氣溫節節攀升，不少民眾頂著大太陽好不容易走到捷運站內，卻仍感悶熱，直到進入車廂後，才感受到真正的涼意。對此，台北捷運公司說明，車站與車廂的空調溫度設定有所差異，是基於政府節能規定所做出的調整。

綜合媒體報導，根據北捷說明，目前捷運車站空調溫度是根據經濟部節能規範，室內應維持於26至28度之間，以達到公共場域節能與舒適兼顧的原則；而列車內部的冷氣則有較大彈性，尖峰時段可降至23度，非尖峰則設定在24度左右，根據車流與天氣進行彈性調整。

北捷指出，為了提升乘車舒適度，北捷近年也陸續升級列車空調系統，並導入智慧溫控系統。此系統能即時將各節車廂的溫度數據傳送至駕駛室與行控中心，若空調出現異常，能即時通報處理。這套系統已自去年開始布建，預計在今年底前全面完成全車隊更新。

針對開放型或戶外捷運站，如文湖線及多處轉乘月台，北捷也補充說明，已裝設水冷扇設備，依現場溫度自動啟動降溫，以改善環境通風與悶熱問題。

經濟部方面則表示，針對車站空調的節能規範，重點是維持「整體空間溫度」而非強制冷氣設定值。遇到熱點站區或乘客反映異常情況，能源局也會提供現場量測與調整建議，確保節能與舒適雙重目標能取得平衡。

