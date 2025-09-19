為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    頂太陽走進捷運站「冷氣不涼」？「背後規定」原因曝光

    近日戶外氣溫節節攀升，不少民眾頂著大太陽好不容易走到捷運站內，卻仍感悶熱。（即時中心攝）

    近日戶外氣溫節節攀升，不少民眾頂著大太陽好不容易走到捷運站內，卻仍感悶熱。（即時中心攝）

    2025/09/19 15:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日戶外氣溫節節攀升，不少民眾頂著大太陽好不容易走到捷運站內，卻仍感悶熱，直到進入車廂後，才感受到真正的涼意。對此，台北捷運公司說明，車站與車廂的空調溫度設定有所差異，是基於政府節能規定所做出的調整。

    綜合媒體報導，根據北捷說明，目前捷運車站空調溫度是根據經濟部節能規範，室內應維持於26至28度之間，以達到公共場域節能與舒適兼顧的原則；而列車內部的冷氣則有較大彈性，尖峰時段可降至23度，非尖峰則設定在24度左右，根據車流與天氣進行彈性調整。

    北捷指出，為了提升乘車舒適度，北捷近年也陸續升級列車空調系統，並導入智慧溫控系統。此系統能即時將各節車廂的溫度數據傳送至駕駛室與行控中心，若空調出現異常，能即時通報處理。這套系統已自去年開始布建，預計在今年底前全面完成全車隊更新。

    針對開放型或戶外捷運站，如文湖線及多處轉乘月台，北捷也補充說明，已裝設水冷扇設備，依現場溫度自動啟動降溫，以改善環境通風與悶熱問題。

    經濟部方面則表示，針對車站空調的節能規範，重點是維持「整體空間溫度」而非強制冷氣設定值。遇到熱點站區或乘客反映異常情況，能源局也會提供現場量測與調整建議，確保節能與舒適雙重目標能取得平衡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播