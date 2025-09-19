台灣九家業者亮相日本循環經濟展 大秀海廢再生實力

伸仁紡織與日本CLOMA企業會員蝶理進行一對一媒合會。（海委會提供）

2025/09/19 14:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會主委管碧玲倡議推動「印太區域海廢合作平台」，今年率九家業者組成「Taiwan Ocean Circular Hub」（台灣海洋循環樞紐）參加日本最大循環經濟展。管碧玲表示，台灣廠商站上國際舞台，不僅展現台灣循環技術，更是一封來自台灣的邀請信，傳遞我們對海洋的珍惜與承諾。

位於日本千葉的2025循環經濟展（Circular Economy EXPO）中，吸引逾500家企業參與，其中台灣九家業者產品精銳盡出。遠東新世紀展出全球領先的海廢回收聚酯纖維、伸仁紡織以回收漁網打造高性能布料與西裝、品卓企業將海廢塑膠轉化為兼具美感與實用的設計、富勝紡織展示全回收機能布料、福懋興業則以再生漁網材料成功打入國際供應鏈。

在綠色消費領域，詠麗生化科技與仲潔生物科技推出海洋友善防曬與低碳清潔保養品；豐溢綠能材料展示以海廢塑膠製成的建材；高昌貿易（厝內分公司）則以升級再造（Upcycle）設計理念打造家居用品。日本業者及民眾對於「點睛設計」推出由海廢保麗龍製成的「招財貓扭蛋」（象徵幸運與財富）更是愛不釋手。

除參展外，海委會為進一步深化台日產業合作，舉辦「台灣循環焦點分享會」與「臺日藍色循環產業媒合會」，吸引三得利（Suntory）、蝶理（Chori）、鐘化（Kaneka）等日本知名企業交流，部分日本業者已表達後續合作意向。

台灣自2021年成立「海廢再生聯盟」，管碧玲上任後進一步提出「印太地區海廢合作平台」。管碧玲表示，台灣將持續挹注資源，透過「海廢再生聯盟」與「印太區域海廢合作平台」內外雙軌並行，把海洋產業創新與跨國合作，編織為守護藍色家園的策略性經濟網絡。

日男手拿海廢招財貓，愛不釋手。（海委會提供）

日本官方到台灣館參觀交流。（海委會提供）

台灣代表團參展，產進精銳盡出。（海委會提供）

