遭日女控「床蝨」叮咬求償170萬 日月潭雲品回應了

日月潭雲品酒店遭日本女客指控房間有床蝨，導致入住的母子3人出現紅疹搔癢，要求賠償170萬元。（取自網路「爆料公社」）

2025/09/19 14:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭五星級雲品溫泉酒店，有來自日本的母子3人入住後，疑遭「床蝨」叮咬，導致出現紅疹嚴重搔癢，就醫診斷「病灶可能由床蝨引起」，指控飯店態度消極，對此，飯店聲明回應，事後已請第三方除蟲公司檢查，但未發現蟲害痕跡，由於住客提出逾170萬元求償，是否符合比例與合理，可由社會公評與司法判斷。

日本女住客在網路「爆料公社」指控，8月她與3歲、6歲2個孩子入住雲品酒店，不料入住第2晚換到和式房後，母子3人就感到全身強烈刺咬感，四肢奇癢無比，隔天全身滿是紅疹與密集咬痕。

退房向櫃台反映，竟遭輕描淡寫打發，之後聯繫要她去看皮膚科，並會負擔費用，後續就醫後，診斷書說明病灶可能由床蝨引起，她便將診斷書寄給飯店，並詳列包含住宿、醫療、取消的工作、通訊費、精神慰撫金等損失，但飯店竟以未發現活蟲、死蟲、蟲卵等床蝨跡象，否認有床蝨叮咬，至今未有補償，質疑這是五星飯店該有的態度？

雲品酒店則發聲明回應，當下獲悉就有關心顧客，並關房委託第三方專業除蟲公司調查，針對床褥、和式榻榻米逐一檢視，若有蟲害應會留下卵、皮、蟲體痕跡，但清查卻未有任何跡象，回溯同一房間之前住客，也沒有類似情形。

並強調，飯店開業以來若有疏失，絕不推諉，但也不願承擔非屬自身的責任，且住宿期間發生的事，和在住宿房間、地點發生的事並不必然相關，並願將此事交由公正第三方或司法單位檢視裁定，以維護雙方權益和名譽。

日月潭五星級雲品溫泉酒店。（記者劉濱銓攝）

