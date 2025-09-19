為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遭日女控「床蝨」叮咬求償170萬 日月潭雲品回應了

    日月潭雲品酒店遭日本女客指控房間有床蝨，導致入住的母子3人出現紅疹搔癢，要求賠償170萬元。（取自網路「爆料公社」）

    日月潭雲品酒店遭日本女客指控房間有床蝨，導致入住的母子3人出現紅疹搔癢，要求賠償170萬元。（取自網路「爆料公社」）

    2025/09/19 14:28

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭五星級雲品溫泉酒店，有來自日本的母子3人入住後，疑遭「床蝨」叮咬，導致出現紅疹嚴重搔癢，就醫診斷「病灶可能由床蝨引起」，指控飯店態度消極，對此，飯店聲明回應，事後已請第三方除蟲公司檢查，但未發現蟲害痕跡，由於住客提出逾170萬元求償，是否符合比例與合理，可由社會公評與司法判斷。

    日本女住客在網路「爆料公社」指控，8月她與3歲、6歲2個孩子入住雲品酒店，不料入住第2晚換到和式房後，母子3人就感到全身強烈刺咬感，四肢奇癢無比，隔天全身滿是紅疹與密集咬痕。

    退房向櫃台反映，竟遭輕描淡寫打發，之後聯繫要她去看皮膚科，並會負擔費用，後續就醫後，診斷書說明病灶可能由床蝨引起，她便將診斷書寄給飯店，並詳列包含住宿、醫療、取消的工作、通訊費、精神慰撫金等損失，但飯店竟以未發現活蟲、死蟲、蟲卵等床蝨跡象，否認有床蝨叮咬，至今未有補償，質疑這是五星飯店該有的態度？

    雲品酒店則發聲明回應，當下獲悉就有關心顧客，並關房委託第三方專業除蟲公司調查，針對床褥、和式榻榻米逐一檢視，若有蟲害應會留下卵、皮、蟲體痕跡，但清查卻未有任何跡象，回溯同一房間之前住客，也沒有類似情形。

    並強調，飯店開業以來若有疏失，絕不推諉，但也不願承擔非屬自身的責任，且住宿期間發生的事，和在住宿房間、地點發生的事並不必然相關，並願將此事交由公正第三方或司法單位檢視裁定，以維護雙方權益和名譽。

    日月潭五星級雲品溫泉酒店。（記者劉濱銓攝）

    日月潭五星級雲品溫泉酒店。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播