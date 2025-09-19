「校事會議」淪校長整肅工具？全校協澄清非校長一人獨審

校事會議淪為校長整肅工具？全校協今日發布嚴正聲明，澄清絕非校長一人獨審，不可能是校長的工具。（全校協提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節將至，原用於處理不適任教師的「校事會議」，因濫訴或不當使用等爭議，成為中小學教育界近來最熱議之事，教師團體、校長團體及家長團體立場各不同也多「互打」。中華民國中小學校長協會今（19）日發聲明，全校協理事長陳清義指出，有教育團體質疑校事會議淪為校長整肅工具，有必要澄清校事會議係依法召開，組成人員有各方代表，並非校長一人單獨審議，絕非校長之工具，對法令莫名的擔憂，恐造成校園的紛擾。

陳清義表示，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，學校應於受理檢舉事件後7個工作日內召開校事會議審議，且前項校事會議應置委員5人；其成員包括校長、家長代表、行政人員、教師會代表、教育學者、法律學者專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士。

全校協聲明強調，校事會議的召開，係依法召開，組成人員有各方代表，其審議並非校長一人單獨審議，亦非校長之工具，對法令莫名的擔憂，恐造成校園之紛擾。

教育部長鄭英耀昨已表示，近年教學現場挑戰多，將在年底前提出校事會議精進方案，全校協對在全國工作崗位敬業教育的教師們表示感謝及祝賀教師節，對教育部即將修法配套措施精進方案，則樂見其成。

