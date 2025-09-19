為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「校事會議」淪校長整肅工具？全校協澄清非校長一人獨審

    校事會議淪為校長整肅工具？全校協今日發布嚴正聲明，澄清絕非校長一人獨審，不可能是校長的工具。（全校協提供）

    校事會議淪為校長整肅工具？全校協今日發布嚴正聲明，澄清絕非校長一人獨審，不可能是校長的工具。（全校協提供）

    2025/09/19 14:41

    〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節將至，原用於處理不適任教師的「校事會議」，因濫訴或不當使用等爭議，成為中小學教育界近來最熱議之事，教師團體、校長團體及家長團體立場各不同也多「互打」。中華民國中小學校長協會今（19）日發聲明，全校協理事長陳清義指出，有教育團體質疑校事會議淪為校長整肅工具，有必要澄清校事會議係依法召開，組成人員有各方代表，並非校長一人單獨審議，絕非校長之工具，對法令莫名的擔憂，恐造成校園的紛擾。

    陳清義表示，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，學校應於受理檢舉事件後7個工作日內召開校事會議審議，且前項校事會議應置委員5人；其成員包括校長、家長代表、行政人員、教師會代表、教育學者、法律學者專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士。

    全校協聲明強調，校事會議的召開，係依法召開，組成人員有各方代表，其審議並非校長一人單獨審議，亦非校長之工具，對法令莫名的擔憂，恐造成校園之紛擾。

    教育部長鄭英耀昨已表示，近年教學現場挑戰多，將在年底前提出校事會議精進方案，全校協對在全國工作崗位敬業教育的教師們表示感謝及祝賀教師節，對教育部即將修法配套措施精進方案，則樂見其成。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播