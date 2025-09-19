為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    差臨門一腳！ 新北捷運土城樹林線CQ880B再流標 已有2廠商投標

    新北捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標多度流標。（新北市捷運局提供）

    新北捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標多度流標。（新北市捷運局提供）

    2025/09/19 14:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標多度流標，今（19）日開標，捷運工程局長李政安說，共有2家廠商投標，但因未達《政府採購法》規定需有3家以上合格廠商投標的門檻，致使本次流標，下次招標依規定只要1家合格廠商投標，經審查符合規定即可進行後續廠商評選作業；捷運局已立即啟動重新公告招標程序，22日將再度公告招標，若順利，可望於今11月初完成評選及保留決標作業，並待中央核定修正計畫及預算後辦理決標。

    李政安表示，CQ880B由新北市接棒後，於6月25日公告，招標預算147.3億，8月6日開標因無廠商投標而流標，檢討後增加預算為159.9億，8月20日再次公告招標，今開標已有廠商投標，代表預算符合市場行情，預計於下週一再度公告招標，也盼中央盡速核定修正計畫，以利工程決標及開工。

    李政安說，近年來因市場缺工缺料、工資及物料飆漲、國內多件大型工程同時推出以致廠商承攬能量趨於飽和、且捷運工期較長、風險較高等因素導致廠商投標意願低，種種因素致廠商投標意願變低，市府致力推動該區段標招標作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播