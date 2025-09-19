差臨門一腳！ 新北捷運土城樹林線CQ880B再流標 已有2廠商投標

新北捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標多度流標。（新北市捷運局提供）

2025/09/19 14:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標多度流標，今（19）日開標，捷運工程局長李政安說，共有2家廠商投標，但因未達《政府採購法》規定需有3家以上合格廠商投標的門檻，致使本次流標，下次招標依規定只要1家合格廠商投標，經審查符合規定即可進行後續廠商評選作業；捷運局已立即啟動重新公告招標程序，22日將再度公告招標，若順利，可望於今11月初完成評選及保留決標作業，並待中央核定修正計畫及預算後辦理決標。

李政安表示，CQ880B由新北市接棒後，於6月25日公告，招標預算147.3億，8月6日開標因無廠商投標而流標，檢討後增加預算為159.9億，8月20日再次公告招標，今開標已有廠商投標，代表預算符合市場行情，預計於下週一再度公告招標，也盼中央盡速核定修正計畫，以利工程決標及開工。

李政安說，近年來因市場缺工缺料、工資及物料飆漲、國內多件大型工程同時推出以致廠商承攬能量趨於飽和、且捷運工期較長、風險較高等因素導致廠商投標意願低，種種因素致廠商投標意願變低，市府致力推動該區段標招標作業。

