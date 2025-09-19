為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風生成 台東農改場提供農業防颱措施

    水稻目前正值孕穗期至抽穗期，台東農改場建議增加灌水深度，減緩強風豪雨影響，降低倒伏發生。（記者黃明堂攝）

    

    2025/09/19 14:18

    〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場指出，「樺加沙」颱風已生成，預估下週一開始接近台灣，暴風圈有機會觸陸，屆時會有強風及豪雨發生，請農友加強排水與田間防護，以減少損失。

    台東農改場指出，水稻目前正值孕穗期至抽穗期，颱風來臨時建議增加灌水深度，減緩強風豪雨影響，降低倒伏發生，唯低窪地區應注意排水，避免浸淹造成損害。果園應注意排水溝保持暢通，植株立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風減少枝條折損。颱風誘發焚風時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，減少因高溫低濕造成之植物落花、落果及果實脫水等傷害。

    大目釋迦為夏期果採收期與冬期果授粉期及中、小果期；鳳梨釋迦正值授粉期及小果期。釋迦中大果期的果園，果實可先套舒果套保護，並修剪果實附近的枝葉，避免果實擦傷。可以採收之果實應儘速採收，颱風前加強果園附近排水溝清理，並於強降雨後即時排水或抽水。酪梨中晚熟品種及番石榴目前為採收期與掛果期，近採收期之果實應儘速採收，掛果期注意果實周圍的枝葉修剪，減少擦傷，並加強套袋作業。

    柑桔類為掛果期，迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。焚風發生時，應立即啟動灑水設備降溫。樹豆正值營養生長期，可以支架固定避免倒伏；小米正值拔節期至抽穗期，田區四周以繩圍繞，緊貼植株，避免倒伏。洛神葵正值開花結果期，強降雨後即時排水或抽水，減輕災害。

