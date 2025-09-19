南瑤宮百年大整修9/27-10/5遶境巡角 「真人藝閣車」將掀高潮

南瑤宮遶境巡角回鑾時「真人藝閣車」迎駕，將掀起活動最高潮。（圖由市公所提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕已有287年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程已近完工，為見證百年大整修即將竣工，將於9月27日起至10月5日舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動，預計行經九個鄉鎮市、近百個角頭，10月5日回鑾時還有「真人藝閣車」迎駕，將掀起活動最高潮。

創建於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自前年6月起展開百年來最全面性的修復工程。

市長林世賢表示，一期主結構修復工程預計於今年底竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」儀式；隨後，二期的彩繪修復工程也將啟動，期盼十會媽各角頭信眾能持續參與，共同見證並協力促成這份百年的傳承重任。

他指出，這次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」，將於27日上午7點起駕，展開為期9天8夜的遶境巡角之旅，10月5日回鑾。全程將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣9個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，庇佑信眾闔家平安。

10月5日下午彰化媽聖駕將遶境彰化市區，屆時將有14輛「傳統真人藝閣」車隊，盛大迎接彰化媽回鑾，藝閣車隊沿途將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾。

林世賢（左）與大總理賴金鐘的兒子賴志峰（右）為即將展開的祈安巡角活動貼香。（圖由市公所提供）

林世賢（左2）與大總理賴金鐘的兒子賴志峰（左1）手持的扭蛋內有豐富獎品兌換券。（圖由市公所提供）

