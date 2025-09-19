外木山全國萬人健走明大會師 可抽機車、變速腳踏車、保溫瓶

2025年全國萬人健走大會師明天（20日）將在基隆市外木山漁港熱鬧登場，配合萬人大健走活動，警方在湖海路口的兩地入口全面交通管制。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/19 14:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年全國萬人健走大會師明天（20日）將在基隆市外木山漁港熱鬧登場，來自全國各縣市數萬名愛好運動的民眾齊聚一堂，主辦單位並準備機車、變速腳踏車、保溫瓶等多項好康大獎，歡迎來自各縣市的民眾共襄盛舉。配合全國萬人大健行，轄區基隆市警察局第四分局指出，管制時段自20日7時到12時為止，全面管制汽、機車禁入湖海路。

基隆市政府、台灣體育總會聯合主辦，基隆市體育會承辦的「全國萬人健走大會師」今年再度回到基隆舉辦，健走路線從外木山漁港廣場出發，沿著湖海路、濱海步道前行，折返後再回到湖海灣，總長約7公里。主辦單位為參加者準備紀念品，同時準備了包括6台機車、60台高級變速腳踏車以及將近400份家電、生活用品等豐富摸彩獎項。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，目前已知基隆市的飯店、餐廳等商家幾乎都已被預約爆滿，對於促進地方經濟活絡發展有助益，感謝基隆市長謝國樑支持，更歡迎國人來基隆共襄盛舉。

基隆市警察局指出，交通管制時段自20日7時到12時為止，管制汽、機車禁止進入湖海路。管制路口包括，中山區文化路、協和街口，管制汽、機車禁止進入（准出不准進，當地住戶車輛除外）。文化路、文明路口管制汽、機車，上午7點到8點開放機車進入，禁止進入管制汽車禁止進入（准出不准進，遊覽車、公車、當地住戶、來賓除外）。大武崙澳仔福德宮（湖海路2段61號）折返處，管制車輛禁入湖海路段及引導駛出湖海路的車輛，往北濱公路方向駛離。

