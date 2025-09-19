屏東創世發票銳減 社團企業義工上街助宣919捐贈碼

屏東大華慢跑協會、安聯人壽等團體義工協助創世募發票。（創世基金會屏東院提供）

2025/09/19 14:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天是9月19日，屏東大華慢跑協會、安聯人壽等團體義工獲知屏東創世獲捐發票銳減，今日齊聚屏東公園門口，以踩街方式，向民眾宣導創世的電子發票捐贈碼「919」，助募發票救植物人。

創世基金會屏東院表示，創世從1993年起推廣「順手捐發票，救救植物人」愛心運動，所得幫助植物人常年安養及到宅服務，隨著政府推行雲端發票，創世也鼓勵民眾捐出雲端發票，但發票募集張數仍年年下滑，以屏東院為例，15年前平均每月獲捐16萬張發票，目前僅約5萬張，累計減少約920萬張，等同約少了92萬片尿布，對服務影響很大。

請繼續往下閱讀...

為讓愛心付出順手也順口，創世積極宣傳電子發票捐贈碼「919，救一救植物人」，盼加深民眾印象，提供方便捐贈管道，今天屏東大華慢跑協會、安聯人壽等團體義工就以踩街方式協助宣傳，從屏東公園出發前往北區市場，沿途發放方便店家及民眾捐贈電子發票的919貼紙，也透過圖卡教導民眾如何捐贈電子發票。

屏東創世表示，永續環保意識抬頭，大家將電子發票存雲端載具，降低捐贈的意願，但捐發票是台灣獨有的社會公益，每張發票都是植物人及其家庭的扶助與希望，即使進入雲世代，也不應被取代。為讓愛心付出順手也順口，創世積極宣傳電子發票捐贈碼「919，救一救植物人」，盼加深民眾印象，提供方便的捐贈管道。

屏東大華慢跑協會、安聯人壽等團體義工9月19日協助創世宣傳電子發票捐贈碼「919」。（創世基金會屏東院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法