南迴基金會證實「超人醫師」徐超斌死訊 將於台北及台東辦追思會

「超人醫師」徐超斌今天在台東市家中與世長辭。圖為昔日徐超斌在南迴診所看診，招募有志之士共同加入守護偏鄉居民健康。（資料照，記者陳賢義攝）

2025/09/19 13:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣排灣族「超人醫師」徐超斌今天在台東市家中與世長辭，徐超斌創辦的醫療財團法人南迴基金會在臉書發文，證實徐超斌已於今天安息主懷，為了感念徐醫師的心意與奉獻，基金會將於台北與台東舉辦紀念會，讓超人醫師的愛與信念繼續引領南迴前行。

醫療財團法人南迴基金會、社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會今天表示，徐醫師抗癌多年，始終以堅毅勇敢、永不放棄的態度，面對艱辛的治療過程，即使在抗癌期間，但凡稍微穩定，他便走進南迴診所看診、或是到病人家中執行居家醫療。他曾自嘲「病人照顧病人」，卻以行動展現對醫療工作的熱愛與責任。最終，他在居家安寧療護團隊的陪伴下，在家中安詳離世。

為了感念徐醫師的心意與奉獻，基金會將於台北與台東舉辦紀念會，邀請親友、病人及所有關心他的朋友齊聚一堂，共同追憶、傾聽與分享，讓大家再一次感受到他留下的溫暖與力量。相關日期與地點將於確認後另行公告。

南迴基金會全體同仁將延續徐醫師的初心與精神，在崗位上持續努力，守護南迴居民的健康，陪伴更多需要支持的家庭，繼續傳遞他所點燃的希望之光。在此期間，懇請各界體諒，給予家屬安靜陪伴的空間與隱私。

徐超斌病逝，遺體中午在台東市家中移靈回部落老家。（記者黃明堂攝）

