清水高中推廣本土語文教育 王思詒台語演說奪特優

清水高中王思詒（左）中市語文競賽複賽台語演說奪特優。（記者張軒哲攝）

2025/09/19 13:47

〔記者張軒哲／台中報導〕近年各校推廣母語與台語，清水高中在今年中市語文競賽複賽表現亮眼，共有3名學生勇奪特優並取得全國賽資格。其中，三年級王思詒同學憑藉台語情境式演說奪下最高榮譽，成為最受矚目的焦點。

王思詒自小生長於以台語溝通互動的家庭，雖然成長過程的經驗家人多以台語交流，她也坦言比賽最大的挑戰是心理壓力，她提到「那種壓力像小苗長成大樹，把我整個人籠罩」。然而，在師長的鼓勵下，透過練習與心態調整，她逐漸學會與恐懼共處，並找到屬於自己的舞台。

事實上，王思詒不僅在演說舞化與認同的流失，她不僅通過教育部台語中級與客語初級認證，還曾於自主學習發表會上分享台羅拼音的學習經驗，展現青年世代守護母語的實際行動。

二年級蔡沛樺與一年級黃彥晨則在寫字項目展現深厚功力，同樣以優異表現挺進全國舞台，國文科教師梅文豪亦於台語朗讀比賽中奪得優等，充分展現師生並進的成果。

清水高中校長蕭建華表示，清水高中一向重視本土語文教育，並致力提供多元學習舞台，未來將持續推動語言、文化、藝術與專業並進，讓更多學子在不同領域綻放光芒，延續屬於這塊土地的文化價值。

