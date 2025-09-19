北捷北環段施工釀士林大塞車？捷運局：上下班尖峰車流增加

台北市捷運局一區工程處今（19日）表示，北環段工程於士林區中正路段並未縮減原有車道數，經檢視監視器呈現車流，綠燈時車流尚屬順暢。（台北捷運局提供）

2025/09/19 13:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運北環段開工，近日民眾反映士林區中正路大塞。台北市捷運局一區工程處今（19日）表示，北環段工程於士林區中正路段並未縮減原有車道數，經檢視監視器呈現車流，綠燈時車流尚屬順暢，壅塞為上下班尖峰時段車流增加所致。

捷運局一工處說，目前北環段工程於士林區中正路段並未縮減原有車道數，經檢視監視器所呈現車流情形，綠燈時車流尚屬順暢，民眾所感受壅塞狀況，主要因上下班尖峰時段，車流量增加所致。

請繼續往下閱讀...

此外，有關自強隧道塞車情形，捷運北環段自內湖往士林方向並未設置施工圍籬，該路段交通壅塞同樣屬尖峰時段車流量大增結果，與捷運施工無直接關聯。

捷運局一工處強調，施工階段將持續觀察工區周邊交通狀況，於發現異常壅塞時，立即滾動式修正交通維持措施，以降低對用路人的影響。

捷運局表示，北環段完工後將橫跨雙北生活圈，由新北產業園區站至徐匯中學站車程，將由原來的29分鐘縮短為8分鐘、至士林站將由原來的32分鐘縮短為20分鐘、至劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘，解決雙北地區交通問題，大幅縮短旅運時間。施工期間造成暫時不便，敬請見諒。

台北市捷運局一區工程處今（19日）表示，北環段工程於士林區中正路段並未縮減原有車道數，經檢視監視器呈現車流，綠燈時車流尚屬順暢。（台北捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法