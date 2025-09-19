澎湖縣政府表揚導護志工 感謝守護學童上學路

澎湖縣長陳光復表揚導護志工媽媽，感謝全年付出的辛勞。（澎湖縣政府提供）

2025/09/19 14:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（19）日舉辦「國民中小學導護志工研習暨表揚活動」，澎湖縣長陳光復特地到場向全縣91位導護志工致上最誠摯的敬意與感謝，肯定大家長年無私付出，堅持守護學童安全的上學路，為打造幸福、安全的城市默默奉獻。

陳光復表示，導護志工是名副其實的「天使團隊」，不論晴雨、清晨或傍晚，總能在上下課時間的校園周邊路口，看到他們盡心盡力維護交通秩序，讓孩子們安全穿越馬路，也讓家長們能放心投入工作與生活。

在澎湖服務校園導護許多志工朋友，已默默守護超過10年，從自己孩子們踏入小學校門，到成長、畢業後，仍堅守崗位，繼續守護其他人的孩子安全成長，這份溫暖與執著令人深受感動，澎湖府會持續支持並感謝大家的努力。

澎湖縣政府教育處表示，期盼透過此次研習與表揚，不僅讓志工夥伴獲得更完整的交通安全知能，也感受到社會對他們的肯定，並持續在孩子求學路上，攜手守護每一份平安。

活動一開始，由馬公國小舞蹈班帶來精彩的開場演出，為現場增添溫馨氣氛。頒獎表揚後，安排「交通事故處理及相關法律責任」講座，由澎湖縣政府警察局交通隊講解專業知識，下午安排花藝教學，讓志工在學習中也能放鬆心情。

澎湖縣政府在特殊教與資源館，表揚全縣國中小導護志工。（澎湖縣政府提供）

