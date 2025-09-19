「超人醫師」徐超斌病逝 衛福部長石崇良：努力提升偏鄉醫療不讓他失望

被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝，享年58歲。（翻攝自徐超斌臉書）

2025/09/19 13:08

〔記者邱芷柔／台北報導〕被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝，享年58歲，他長年奔走台東南迴醫療，成立基金會籌建醫院，即使歷經中風、罹癌，仍堅持守護偏鄉，噩耗傳來，各界不捨。衛福部長石崇良今（19）日表示，徐醫師雖話不多，但有理想、有堅持，「希望他在天上繼續庇佑南迴居民，我們也會努力提升偏鄉醫療，不讓他失望。」

「他話不多，口才也不是特別突出，但有理想，為了一個理念能夠堅持，這讓我非常感動。」石崇良回憶，徐醫師與他同樣出身急診專科，返鄉後長期在台東行醫，除了在衛生所服務，後來也自行開業，更感受到民眾的醫療需求，因此成立南迴基金會，希望在南迴地區籌建醫院，解決醫療不足的困境。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，徐超斌曾與他討論籌建南迴醫院的構想，但他當時提醒「僅靠一己之力或基金會，要成立一家醫院其實非常辛苦。」當時衛福部也在評估於南迴地區設立緊急醫療中心，因為台東市往南之後就沒有醫院，但考量人口數及醫療人力有限，要再興建一所大型醫院不太可行。

在眾人共同努力下，後來與台東縣政府討論，決定在大武另選一塊較大的土地，興建三層樓的新大武衛生所，並結合緊急醫療中心，擴大了衛生所的服務科別，並透過「醫中計畫」結合台東馬偕、台東基督教醫院、高醫、奇美等醫院支援，讓診療範圍更多元，另一方面也能24小時運作，夜間和假日仍維持急診功能。

石崇良補充，衛生所設備也逐步升級，包括內視鏡、超音波、遠距醫療，以及基本的X光檢查，讓大武衛生所逐步提升，具備小型醫院的功能。「這些規劃，某種程度上也延續了徐醫師最初的想法。」

聽聞徐醫師離世，石崇良語氣沉重的說「他其實和病魔奮戰很久，多次病危又挺過來，我也一直想找時間去探望，很遺憾終究沒有機會再和他說話。」石崇良也說，「希望他在天上，能繼續庇佑南迴地區的民眾健康。我們會繼續努力提升偏鄉醫療，不讓他失望。」

相關新聞請見︰

超人醫師徐超斌與世長辭 享年58歲

妻子護靈 帶「超人醫師」徐超斌回達仁部落老家低調治喪

南迴基金會證實「超人醫師」徐超斌死訊 將於台北及台東辦追思會

徐超斌的接棒人！同為排灣族醫師高元接南迴診所執行院長

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法