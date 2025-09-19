嘉縣竹崎高中接收退場學校全新床組 女生宿舍晉升「五星級」

嘉義縣竹崎高中女生宿舍改造後，木質設施很有質感，晉升「五星級」宿舍。（竹崎高中提供）

2025/09/19 13:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義大同技術學院停招退場後，將採購卻沒機會使用的全新床組47組捐給嘉義縣竹崎高中，校方又自購22組床組，花3個月的時間將女生宿舍打造得煥然一新，全新升級的女生宿舍日前啟用，住宿生笑稱「住在五星級宿舍感覺很幸福，唸起書來更有勁」。

竹高校長蘇淵源表示，位處淺山區的竹崎高中，國、高中部都有不少學生來自偏遠山區，必須住校，體育班外地學生因通學不便，加上早晚都須訓練，住校成了第一選擇，致竹高宿舍需求量相當大。因而學校相當重視宿舍環境的提升，不僅能讓家長更加放心，也能讓孩子專注於課業。

蘇淵源指出，原本由教室改造的宿舍因陋就簡，而且不敷使用，因而著手改造，斥資6416萬元興建的男生宿舍已於去年12月啟用，為3層樓建築，可容納110位學生，擁有各自獨立書桌與寬廣收納空間，還有洗衣間與曬衣場。

蘇淵源說，女生宿舍改造歷經半年的規劃，約3個月的施工，不僅浴廁全面翻新，內部也更新為實木床組、書桌、置衣櫃與置物櫃，營造整潔舒適的生活環境，讓學生能在「如五星級」般的空間裡專注學習、快樂成長。

蘇淵源強調，女生宿舍改造升級，特別感謝嘉義縣政府教育處的支持，以及大同技術學院提供全新床組，攜手為學生打造最佳的居住品質。

嘉義縣竹崎高中女生宿舍改造後，學生唸書環境相當舒適。（竹崎高中提供）

嘉義縣竹崎高中女生住進改造後的宿舍，對設施很滿意，個個笑逐顏開。（竹崎高中提供）

