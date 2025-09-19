環境部通過「造林碳匯專案」方法學 林保署盼跨大森林碳匯

林業保育署表示環境部已通過「造林碳匯專案」方法學。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業保育署今（19日）表示，該署提出的「造林與植林碳匯專案活動」方法學修正案，將名稱修正為「造林碳匯專案」方法學後，在環境部審議通過，林保署表示，方法學明訂造林適用條件，納入災後復舊造林及移除外來入侵種再造林等態樣，擴大各界參與誘因。

為達2050淨零目標，林保署2019年時就提出「造林與植林碳匯專案活動」方法學並經環境部審認，但目前只有4案通過，林保署表示，為更擴大參與，並且更明訂造林適用條件，因此修正為「造林碳匯專案」方法學，包含明定土地於造林前至少6年須為非森林之狀態，但若是因崩塌等天災導致林地裸露，或移除外來入侵樹種後復育造林，可不受限制。

林保署表示，修正後的方法學也考量一般自願減量專案在申請註冊通過後才開始執行，但造林需特殊條件配合於特定季節執行，可於執行造林後再提出專案申請，並給予3年緩衝期，希望有助社會評估參與可行性，並提升申請與審查效率。

林保署表示，已在「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」亦推出公私有土地媒合功能，鼓勵提供土地資源，促使企業投入造林或營林。

