墾丁「陰陽海」禍首？ 核三廠喊冤：豪雨泥流釀大範圍現象

恆春半島近期豪雨過後，海域屢出現大片混濁「陰陽海」。（擷取自悠遊墾丁直播）

2025/09/19 12:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近期豪雨過後，海域屢出現大片混濁「陰陽海」，引發社群熱議，部分民眾質疑與核三廠排放及光電工程有關，台電核三廠今（19）日勘查後澄清，經全面巡查與監測，確認混濁泥水非核三廠排放，而是豪雨沖刷集水區野溪與河道，造成大範圍自然現象，與核三廠無關。

台電表示，核三廠海水排放渠道裝有CCTV監視系統，事發當日影像顯示出水口水質清澈，未見泥水。事件發生後，核三廠迅即組成工作小組，巡查南灣、石牛溪、潭仔漁港及周邊野溪，發現多處溪流挾帶大量泥沙入海，顯示混濁現象源自集水區廣泛影響，而非單一污染源。

請繼續往下閱讀...

台電舉中央氣象署資料佐證，恆春18日半日累積雨量達157毫米，短時強降雨引發坡地鬆動、野溪崩塌，泥沙隨海流推向南灣，形成「陰陽海」景觀。

面對民眾疑慮，台電強調，核三廠除持續監測排水品質，也將加強光電場水土保持設施巡檢，並公開數據，與地方政府、墾管處及居民保持溝通。當地居民陳先生也搖頭嘆，「海水有泥濁就怪核電廠或光電板，太武斷了！明明是大雨帶來的自然現象。」

核三廠海水排放渠道裝有CCTV監視系統，事發當日影像顯示出水口水質清澈。（台電提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法