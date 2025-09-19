為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄校園防災演練 地震來臨學生帶防災包避難

    地震警報響起，學生第一時間就地趴、掩、穩。（記者許麗娟攝）

    地震警報響起，學生第一時間就地趴、掩、穩。（記者許麗娟攝）

    2025/09/19 12:44

    〔記者許麗娟／高雄報導〕配合國家防災日，高雄市三級學校與幼兒園今（19）日上午9點21分地震警報響起時，進行防災演練，英明國中模擬有學生受傷、太陽能板失火等災害緊急救護，學生也自備防災包，進行疏散避難。

    英明國中校長田佳立表示，今日進行預想地震來襲的防災演練，全校包括幼兒園約有600多人參與，師生於警報響起時，就地「趴下、掩護、穩住」，並聽從學校避難引導組的指揮，以桌墊、頭套遮住頭部，帶著防災包依照疏散動線到操場集結，並進行點名確認。

    田佳立說，學校於2、3年前於國中一年級導入防災教育課程，今年製作防災包，指導學生與家人一同準備緊急物品，有水、乾糧、備用電池等應急1至2天的生活所需，也藉此將防災包的概念推廣至家庭和社區。

    學生陳樂、方妍臻、盧采恩等準備的防災包，有餅乾、水、口罩、行動電源、手電筒和救護藥品等，都是與家人共同討論準備。

    高雄市教育局專門委員許嘉晃今早特別到英明國中視察防災演練情形，許嘉晃表示，台灣是地震好發的地方，學校平常將防災教育納入課程，透過日常演練，希望將防災意識融入生活之中。

    震度停止後，學生以桌墊遮頭，步出教室到操場集結。（記者許麗娟攝）

    震度停止後，學生以桌墊遮頭，步出教室到操場集結。（記者許麗娟攝）

    學生以桌墊遮頭，帶著防災包，依指揮動線到操場集結。（記者許麗娟攝）

    學生以桌墊遮頭，帶著防災包，依指揮動線到操場集結。（記者許麗娟攝）

    學生以桌墊遮頭，帶著防災包，依指揮動線到操場集結。（記者許麗娟攝）

    學生以桌墊遮頭，帶著防災包，依指揮動線到操場集結。（記者許麗娟攝）

    幼兒園小朋友頭戴頭套，在老師的帶領下前往操場。（記者許麗娟攝）

    幼兒園小朋友頭戴頭套，在老師的帶領下前往操場。（記者許麗娟攝）

    熱門推播