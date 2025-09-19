「第2屆平安樂活保長青運動會」 展現跨世代共融活力

第二屆平安樂活保長青運動會，在澎湖縣立體育館舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/09/19 13:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人平安社會福利慈善事業基金會今（19）日在澎湖縣立多功能綜合體育館，舉辦第2屆「平安樂活保長青運動會」，吸引近400名長者及家屬熱情參與。澎湖縣長陳光復以澎湖大家長身分特別到場與長者們同歡，並肯定此活動不僅提供長者展現活力的舞台，更促進跨世代交流與身心健康，展現澎湖縣對高齡照護的重視與成果。

陳光復表示，運動是延緩身體機能退化的最佳良方，透過建立規律的運動習慣，不僅能有效預防老年疾病，還能維持身心健康。他特別感謝平安基金會的精心策劃，為長者提供了安全且歡樂的運動平台，讓他們能與家人及同儕同樂，增進彼此情誼。

請繼續往下閱讀...

澎湖已邁入高齡化社會，澎湖縣政府持續投入資源推動長者照護，特別強調「保密防跌」的重要性，澎湖縣政府提醒長者應注意骨質密度、預防跌倒，並在爬樓梯時適當使用扶手，增加穩定性，這樣才能享有健康、快樂且有尊嚴的晚年生活。

此次運動會邀請馬公、白沙、老人之家等日照機構的長者與家屬，以及西衛、朝陽及中屯社區隊伍共襄盛舉。活動設計多項兼具娛樂與復健功能的趣味競賽，包括「趣味九宮格」與「投籃高手」等。長者們在遊戲中展現出驚人的活力與團隊精神，精準投籃、靈活走位，場邊加油聲與歡笑聲此起彼落，充分展現「活到老、動到老」的精神。

澎湖邁入超高齡社會，長者照護成為施政重點。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法