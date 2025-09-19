腦麻兒小比離世！李忠憲讚「超跑媽媽」：她是孩子的手腳與眼睛

陳嘉齡去年帶著小比一圓登玉山主峰夢想。（資料照，陳嘉齡提供）

2025/09/19 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕「超跑媽媽」陳嘉齡獨自撫養極重度腦麻兒「小比」，陳嘉齡昨晚於臉書粉專「小比的跑旅雜記」表示小比18日晚間離開去天上當天使，消息發布後引來大量粉絲、路跑好友留言表達不捨。對此，成功大學教授李忠憲表示，在馬拉松的賽道上，他曾與「超跑媽媽」陳嘉齡和小比同場過好幾次。每次遇見他們，都能感受到一種震撼，那不是速度與競爭帶來的，而是一種源自母愛的偉大力量。

「悼念小比，也敬「超跑媽媽」」李忠憲今於臉書發文表示，小比的人生充滿艱難，他無法自主行走，還要與重度腦麻、癲癇對抗。但因為有一位堅毅的母親，他並沒有被侷限在病床或家中，而是被推上了一條條賽道，迎風、流汗、微笑。

嘉齡媽媽用雙腳，替孩子跑遍了300多場馬拉松；她用雙手，推著改造的推車翻越高山，甚至帶著小比站上台灣之巔，玉山主峰。這不僅是一場登山紀錄，更是一份母愛的壯舉。

嘉齡媽媽的人生，其實可以很不一樣。她完全可以選擇一條比較輕鬆的路，但她沒有。她選擇成為孩子的手腳、孩子的眼睛，選擇用自己的勇敢，替孩子圓夢，替孩子證明「即使身體受限，生命也能無比寬廣」。這份勇敢與堅持，不只是母愛，更是人性中最深的光。

如今，小比的離開無疑是最沉重的別離。但我們都清楚：「若不是這位媽媽的偉大，小比不可能在有限的生命裡，留下如此豐富而壯麗的篇章。每一次賽道上的身影、每一次衝過終點的笑容，都記錄著嘉齡媽媽無可取代的付出」。

李忠憲坦言，跑步的人都懂，「一場馬拉松從來不只是公里數的挑戰，而是心志的考驗」。嘉齡媽媽，用母愛跑完了一場最艱難的「生命馬拉松」。她證明了什麼叫做「我只剩下勇敢」，也把這句話化作小比留給世界最珍貴的禮物。

李忠憲最後說，小比安息，媽媽偉大。未來，當我們再踏上賽道時，或許會想起那台推車與背後的身影。那提醒我們，愛不是柔情的姿態，而是實踐中的堅持；而勇敢，也不過是人在有限生命裡，對存在的一種誠實回應。

陳嘉齡於臉書粉專「小比的跑旅雜記」表示小比18日晚間離開去天上當天使。（圖擷自「小比的跑旅雜記」臉書粉專）

