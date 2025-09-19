為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南瀛天文館、兒童科學館10月移交文化局 兒童科學館開放至月底將轉型

    南瀛天文館與位在南市市區的兒童科學教育館，10月起將由教育局改由文化局管轄。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館與位在南市市區的兒童科學教育館，10月起將由教育局改由文化局管轄。（記者劉婉君攝）

    2025/09/19 13:20

    〔記者劉婉君／台南報導〕南瀛天文館、台南市兒童科學館10月1日起將由台南市教育局移交給文化局，兒童科學館開放至本月底，令不少民眾感到不捨。台南市立博物館長何秋蓮表示，南瀛天文館將持續與山區博物館串連，並結合地方，而兒童科學館則將轉型為文化藝文相關用途，未來局部仍會配合展演活動開放。

    何秋蓮表示，自三月接任台南市立博物館後，即積極推動山區4間博物館的資源整合，包括南瀛天文館及原本即屬文化局管轄的山上花園水道博物館、左鎮化石館、噍吧哖事件紀念園區，也舉辦跨域跨館活動，未來仍會持續推動，並與鄰近的樹谷科學館、南科考谷館一起串連，目前也結合地方，與玉井、左鎮、楠西、大內等區公所合作。未來南瀛天文館的展示內容不會改變，但資源會更多。

    至於台南市兒童科學館，目前兒童科學教育已在各級學校內進行，未來建築仍會在，只是相關空間會轉型為文化藝文面向的呈現，和鄰近的台南市圖書館公園總館、321巷藝術聚落串連，除了做為增能研習中心，也會結合周邊的資源，舉辦更多藝文展演，未來還是會配合展演活動局部開放。

