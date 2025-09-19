高鐵「國旅聯票」與「飯店聯票」 即起到年底最低7折優惠

飯店聯票「美食旅行提案」，台南晶英酒店雙人入住海東客房（含早餐）每晚5799元起。（高鐵公司提供）

2025/09/19 13:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（19日）宣布，「國旅聯票」與「飯店聯票」即日起到12月31日，推出二項專案；國旅聯票推出「在地美食攻略」，走訪必比登推薦各地人氣美食，加購高鐵票最低7折起；飯店聯票「美食旅行提案」，專案合作飯店官網訂房享加購高鐵票78折起。

國旅聯票「在地美食攻略」，精選全台多家必比登推薦及人氣店家，不分平假日都可享加購高鐵票7折起優惠，北部特別推薦知名的「雙月食品社」與南機場夜市人氣老店「山內雞肉小吃店」，品味在地好味道；中部則推薦大坑「竹之鄉」招牌竹筒套餐，以及連續五年榮獲必比登的「滬舍餘味」上海點心；高雄則推薦「老爺美食館」與「橋仔頭黃家肉燥飯」。

飯店聯票則推出「美食旅行提案」，結合在地美味與高品質住宿體驗，在飯店官網訂房加購高鐵票，即享不限車次、平日78折、假日及疏運期間85折優惠。特別推薦台南晶英酒店，雙人入住海東客房（含早餐）每晚5799元起， 即贈米其林必比登推介「博仁堂藥膳湯品套餐」，平日入住再享限量升等家庭房，加購高鐵聯票，再送台南市美術館門票。

想到北高走走的旅客，鄰近捷運、交通便利的台北福華大飯店入住高級客房（不含早餐）5800元起，加贈3000元餐飲抵用金；高雄則推薦水京棧國際酒店，入住豪華客房一泊二食每晚7288元起，贈送京悅軒招牌「濃湯胡椒豬肚雞鍋」（雙人份，價值2999+10%）。

台灣高鐵「飯店聯票」與超過百家優質飯店合作，在飯店官網訂房，即可享加購高鐵票折扣，而「國旅聯票」精選門票、體驗、交通及遊程等逾千項旅遊商品，透過國旅聯票四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）皆可預訂。

高鐵聯票全產品（含飯店聯票、航空聯票及國旅聯票）取票方式多元便利，無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、高鐵合作的四大便利商店或高鐵車站，都能輕鬆取票。

國旅聯票推出「在地美食攻略」，帶您走訪各地人氣美食，享加購高鐵票最低7折起。（高鐵公司提供）

飯店聯票推出「美食旅行提案」，專案合作飯店訂房享加購車票最低78折起。（高鐵公司提供）

飯店聯票「美食旅行提案」，台北福華大飯店入住高級客房（不含早餐）每晚5800元起。（高鐵公司提供）

