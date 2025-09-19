桃市新住民語文課程開班率成長9倍 選修學生超過4600人

新住民語文課程吸引愈來愈多學生選修。（桃園市政府提供）

2025/09/19 13:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕108學年度新課綱納入新住民語文課程後，桃園市政府教育局即自該學年度開班授課，首年雖僅253班，但已逐年成長到114學年度共開辦2188班、選修學生超過4600人，教育局長劉仲成說，透過師資培育、課程創新等來建立完整的新住民語文教育模式，已成功打造兼具多元與包容的學習環境。

教育局統計，114學年度的新住民語文課程共開設2188班、全國最多，開班率從108學年度的0.98%成長到8.65%、成長近9倍；選修新住民語文課程的學生已超過4600人，雖仍以新住民二代為主，但也有2成來自本地家庭。

請繼續往下閱讀...

新課綱納入新住民語文課程後，市府持續推動「新住民語文教學支援老師培訓」，至今已培訓724位師資，其中越南語339人最多，教育局表示，為持續優化新住民語文課程的學習品質與環境，除規劃「到校觀議課研習」透過即時回饋與實作演練，提升教師的課程設計、數位科技應用、教材開發等專業能力，還結合教育部編定教材，推出「桃園7國新聲道」線上教學影片，新住民語文的內容都會加註中文與字幕，方便新住民二代與師生們使用。

教育局長劉仲成說，「多元文化是桃園最珍貴的教育資產」，為了建立完整的新住民語文教育模式，教育局希望從師資培育、課程創新等面向，透過數位科技、教材創新等方式，持續打造兼具多元與包容的學習環境，讓學子們都能開心學習、自信成長並與世界接軌。

新住民語文課程吸引愈來愈多學生選修。（桃園市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法