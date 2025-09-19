為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市新住民語文課程開班率成長9倍 選修學生超過4600人

    新住民語文課程吸引愈來愈多學生選修。（桃園市政府提供）

    新住民語文課程吸引愈來愈多學生選修。（桃園市政府提供）

    2025/09/19 13:06

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕108學年度新課綱納入新住民語文課程後，桃園市政府教育局即自該學年度開班授課，首年雖僅253班，但已逐年成長到114學年度共開辦2188班、選修學生超過4600人，教育局長劉仲成說，透過師資培育、課程創新等來建立完整的新住民語文教育模式，已成功打造兼具多元與包容的學習環境。

    教育局統計，114學年度的新住民語文課程共開設2188班、全國最多，開班率從108學年度的0.98%成長到8.65%、成長近9倍；選修新住民語文課程的學生已超過4600人，雖仍以新住民二代為主，但也有2成來自本地家庭。

    新課綱納入新住民語文課程後，市府持續推動「新住民語文教學支援老師培訓」，至今已培訓724位師資，其中越南語339人最多，教育局表示，為持續優化新住民語文課程的學習品質與環境，除規劃「到校觀議課研習」透過即時回饋與實作演練，提升教師的課程設計、數位科技應用、教材開發等專業能力，還結合教育部編定教材，推出「桃園7國新聲道」線上教學影片，新住民語文的內容都會加註中文與字幕，方便新住民二代與師生們使用。

    教育局長劉仲成說，「多元文化是桃園最珍貴的教育資產」，為了建立完整的新住民語文教育模式，教育局希望從師資培育、課程創新等面向，透過數位科技、教材創新等方式，持續打造兼具多元與包容的學習環境，讓學子們都能開心學習、自信成長並與世界接軌。

    新住民語文課程吸引愈來愈多學生選修。（桃園市政府提供）

    新住民語文課程吸引愈來愈多學生選修。（桃園市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播