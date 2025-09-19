桃園2大鐵道工程機捷延伸、鐵路地下化 陳世凱：中壢站變更設計更方便

桃園鐵路地下化示意圖。（鐵道局提供）

2025/09/19 12:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園兩大鐵道工程包括鐵路地下化及機捷延伸中壢站，兩項重大軌道建設持續施工中，交通部部長陳世凱今天（19日）前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報。

鐵道局指出，桃園鐵路地下化計畫臨時軌工程，及桃園、中路、中原、中壢及平鎮等5座車站段地下化工程等，鐵道局正施工中；另機場捷運延伸計畫中壢站A23地下結構工程接近施作完成。

請繼續往下閱讀...

鐵道局局長楊正君表示，桃園鐵路地下化計畫最關鍵的CJ17標中壢車站路段地下化工程，與機場捷運延伸線地下隧道工區重疊及部分結構共構，大幅增加施工難度及考驗工序規劃，且中壢站位居台鐵旅運量前5名，施工中維持旅運與行車安全更是管控重點。

此外，機場捷運延伸計畫中壢站A23將邁入建築裝修階段，陳世凱表示肯定施工團隊呈現優良工程品質與建設成果，尤其中壢站變更設計採大月台方案將與桃園捷運綠線共構，方便旅客轉乘，期勉鐵道局與桃園捷運工程局合作努力，儘早完工通車營運，提供優質的大眾運輸服務。

交通部部長陳世凱今天（19日）前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報。（鐵道局提供）

交通部部長陳世凱今天（19日）前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報。（鐵道局提供）

交通部部長陳世凱今天（19日）前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報。（鐵道局提供）

交通部部長陳世凱今天（19日）前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報。（鐵道局提供）

交通部部長陳世凱今天（19日）前往視察，並聽取鐵道局執行進度簡報。（鐵道局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法