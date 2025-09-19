獨家》墾丁海域泥水黃濁兇手揭曉 氣象站：7月降雨創百年次高

恆春半島今年夏季岸際海域混濁度高。（民眾提供）

2025/09/19 12:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島及墾丁地區今年夏季岸際海域混濁度高，衍生各種政治操作及不實揣測，但根據恆春氣象站統計，今年7月西北太平洋生成7個颱風，遠超氣候平均值3.7個，受颱風、低壓帶及西南氣流影響，恆春半島降雨長達21天，為全台平地次高，而七月累積雨量更創當地百年來第二高紀錄。氣象站人員也認為，這樣的百年級雨勢，山區土壤吸水飽和崩落溪流入海，加上樺加沙颱風將過境，近期混濁狀態恐怕是難以避免。

根據恆春氣象站統計資料，恆春半島7月累積雨量達到1319毫米，在恆春氣象站從1897年有記錄以來，僅次於1939年7月累積的1926毫米，堪稱百年等級的降雨紀錄，遠高於近30年的7月平均值404毫米達到3倍以上；此外，7月降雨時間長、強度大，降雨天數達到21天也是今年平地縣市次高。

今年7月侵襲恆春半島及周邊的颱風分別有木恩、丹娜絲、百合、薇帕、范斯高、竹節草及柯羅莎。其中，丹娜絲為首個侵台颱風，帶來西半部及花東顯著雨勢；而7月份從月初午後局部雷陣雨，接著丹娜絲颱風導致局部達超大豪雨。接著低壓帶及西南風影響大豪雨，又跟著不間斷的午後雷陣雨，最大雨勢則是7月底至8月初不斷受颱風外圍環流影響，局部超大豪雨在各地形成災情。

恆春氣象站指出，恆春半島今年雖然沒有明顯梅雨，但七月份高強度的持續降雨，對於當地山區及平地土壤的水分飽和度驚人，從牡丹水庫不斷進行調節性排水仍高達八成以上儲水就能看出，而即將襲台的樺加沙颱風，仍可望對於恆春半島帶來十一級強風及雨勢，對於當地水土保持仍是一大考驗，呼籲民眾做好防颱災準備。

墾丁海域泥水黃濁兇手揭曉，氣象站：7月降雨創百年次高。（記者蔡宗憲攝）

