少子化衝擊上千所偏遠中小學 國教院辦工作坊找活水出路

〔記者林曉雲／台北報導〕根據教育部統計，112學年全國有1199所偏遠中小學，其中846校是極偏或特偏等，佔全國中小學校數近4成，且約300校面臨裁併廢危機。

為因應少子化並提高偏鄉教育資源分配效能，國家教育研究院今（19）日在南投舉辦「偏鄉小校轉型暨教育創新實踐工作坊」，結合學者專家、中小學校長、民間團體及地方政府等共商，為偏鄉小校找活水，提出具體可行的政策建議，進一步打造具韌性創新的偏鄉教育藍圖。

2017年「偏遠地區學校教育發展條例」上路，公校依交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等面向，劃分為「偏遠」、「特殊偏遠」、「極度偏遠」三級，2019年訂定「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校經費作業要點」，教育部每年編列約26.4億元預算，就師資人力發展、設施設備及學生學習等全面協助偏遠學校。

國教院副院長顏慶祥表示，全國約有300所偏遠學校面臨被裁併廢危機，教育部長鄭英耀指示國教院研議偏鄉小校可行的發展模式，讓偏鄉小校的「問題」轉變為「機會」，乃至發展出學校教育新典範，例如中小學校園可成為社區學習與公共服務的基地，進而帶動地方發展，以落實總統賴清德施政主軸之「均衡台灣」。

顏慶祥說明，偏遠學校不只攸關教育和學校，也涉及社區總體營造和地方創生，有必要探索鄉村小校轉型的多元模式，透過案例與專家對話，理解不同地區小校轉型的實踐差異與可行性；界定深化「鄉村教育」新內涵，在少子化與資源重分配下，思考鄉村教育的核心價值與未來發展方向；且提出校園空間與教育功能活化策略，聚焦校園閒置空間再利用、學習功能拓展與社區共構模式，形成具體政策建議。

南投縣教育處說明南投縣小校在學生減少下，如何調整資源與活化校園空間；TFT為台灣而教教育基金會則分享屏東教育創新實踐，透過公私協力引入多元專業人力、拓展偏鄉學習機會；朝陽科技大學副教授連振佑分享經驗，並與多位國中小校長及地方議員對談，提出跨縣市合作與政策連動建議，盼將閒置校園轉化為地方創生資產。

此外，台南大學助理教授吳明錡、東華大學教授顧瑜君及暨南國際大學副教授張力亞以「偏鄉學習需求」為核心，共商學校轉型策略、課程創新及社區合作，提出學生需求、資源整合與公共功能拓展建議，使活化方案能更貼近地方。

