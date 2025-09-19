為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    華航直飛鳳凰城12/3起飛 一站往返不中停

    華航總經理陳漢銘率團前往美國亞利桑那州拜訪鳳凰城市長 Kate Gallego。（華航提供）

    2025/09/19 12:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（19日）宣布，12月3日起正式開啟每週三班台北往返鳳凰城航線，來回直飛不中停，未來雙方持續深化合作，共同促進台美商務及旅運交流。

    華航總經理陳漢銘率團前往美國亞利桑那州拜訪鳳凰城市長Kate Gallego，陳漢銘表示，感謝亞利桑那州及鳳凰城市政府等相關單位合力促成新航線啟航，華航為首家直飛鳳凰城的國籍航空，早在2022年就以包機飛航，客貨運經驗豐富。

    鳳凰城天港機場為亞利桑那州最大的國際機場，近年旅客數與貨運量能強勁成長；鳳凰城將成為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空聯程機票，輕鬆銜接涵蓋丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超過50座美國城市。

    華航北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及溫哥華，加上即將開航的鳳凰城，每週往返40班次。華航持續擴充機隊運能，近期更在客貨租機市場有所斬獲，全面積極優化區域及長程航網布局。

    華航表示，10月26日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日4班，11月18日起台北-倫敦增為每週5班，未來紐約航線也規劃逐步加密增班，明年將進駐紐約甘迺迪機場全新第一航廈。

    台北-鳳凰城航線每週三、五、日飛航，去程 CI036在16時30分自桃園機場出發，當地時間13時35分抵達；回程CI035鳳凰城在16時起飛，台灣時間隔日22時20分抵達桃園機場。

    為歡慶鳳凰城啟航，華航表示，明天（20日）將在台北信義區ATT 4 FUN熱烈舉辦極具沙漠風情的沉浸式現場活動，邀請歌手與氣球達人輪番演出，五大活動展區完成指定任務，即有機會參加抽獎，最大獎項包括台北-鳳凰城豪華商務艙來回機票。

