新北樂明中心多元服務20年 助視障者走出繭封人生

視障者小誼（左）接受新北市樂明身心障礙者服務中心服務。（記者翁聿煌攝）

2025/09/19 12:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局統計目前全市視覺障礙者人口有8138人，全台視障人口突破5萬人，社會局委託伊甸社會福利基金會辦理的新北市樂明身心障礙者服務中心，20年來陪伴視障者及其家庭走過失去視力的衝擊，共同面對個人與家庭的壓力，服務中心主任莊琇吟說，中心同時提供社會支持與生活重建的服務，讓他們有勇氣走出繭封的人生。

27歲小誼（化名），兩年前因遺傳性糖尿病，視網膜剝落而失去視力，原本家庭主要照顧者為父親，但父親罹癌接受化療，小誼不僅要適應全盲人生，還要承擔照顧家庭的壓力，為照顧同為視障的母親，她只好拿起白手杖摸索出門，在她最無助時候，突然想起母親曾接受過樂明中心的服務，於是撥打電話，獲得社工的支持與溫暖關懷，社工鼓勵她先接受手術，手術後開始學習盲用手機及定向行動和生活技能。

小誼在為減輕家庭經濟負擔，由樂明中心協助通過按摩職訓面試，社工透過轉銜會議讓職訓單位接住，小誼在職訓過程中努力學習，希望早點學成進入職場。在社工的鼓勵下，小誼對未來重新燃起希望，不僅要透過按摩賺錢，更計畫學習鋼琴、烘焙與手沖咖啡，開啟「斜槓視障青年」人生，她樂觀表示，雖然眼睛看不見，但希望透過另類方式體驗世界的美好。

莊琇吟表示，失明並不是人生的句點，而是另一段旅程的起點，該中心自成立以來，已服務超過4千多位視障者及其家庭，提供個案管理、轉銜服務、生活重建、心理支持與健康促進等，幫助他們走過灰暗，重建自立與自信，期盼社會大眾多給予理解支持，讓視障朋友能透過陪伴與多元服務，勇敢走出繭封的人生。

視障者小誼（右）接受職訓按摩老師指導，學習按摩技巧。（記者翁聿煌攝）

