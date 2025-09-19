為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    酒後心聲現場版！印度阿北醉到深情告白 高喊「愛台灣」加碼開唱

    印度阿伯在警所突深情告白還唱起歌來。（警方提供）

    印度阿伯在警所突深情告白還唱起歌來。（警方提供）

    2025/09/19 12:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名印度籍阿伯喝醉了，最後在兒子接回家前，不僅對員警深情告白「我愛你們」，還情不自禁唱起歌來，把派出所變成小型演唱會，讓員警也哭笑不得，所幸這場「酒後浪漫插曲」最終平安收場，也成了街頭一段爆笑趣事。

    第一分局今天說，繼中派出所16日晚間接獲報案，指中區自由路二段與光復路口有名外籍男子神智恍惚，疑似需要協助，員警馬美莊、王顥宇趕到現場，發現一名68歲印度籍莊姓阿伯醉得東倒西歪，走路搖搖晃晃，根本無法自己回家。

    員警一邊安撫他，一邊在他胸前口袋找到一張悠遊敬老卡，這才確認身分，立刻聯繫家屬，等待的過程中，阿伯突然眼眶泛紅，語出驚人地說：「我是台灣人，我愛台灣，我愛你們！」警察忍不住笑回：「我也愛你。」氣氛瞬間比八點檔還浪漫，現場圍觀的路人也憋笑不住。

    警方隨即將阿伯帶回派出所休息，沒想到剛坐下沒多久，他忽然情緒上來，高聲唱起歌來，還說要獻給幫助他的員警，派出所瞬間化身KTV，氣氛熱鬧得像是一場突擊演唱會，幸好這段「酒後表演」沒持續太久，隨後趕來的兒子將阿伯平安接回家，畫下爆笑又溫馨的句點。

    第一分局呼籲，民眾應適量飲酒，避免因醉酒影響自身安全或造成他人困擾。親友若有飲酒聚會，可事先安排接送或使用計程車、代駕服務，確保安全返家。警方也將持續秉持同理心與耐心，守護每一位市民的安全與尊嚴。

    阿伯最後被兒子接回家。（警方提供）

    阿伯最後被兒子接回家。（警方提供）

    熱門推播