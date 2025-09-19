澎湖某國小特教老師 涉腳踹男童還抓頭撞置物箱

學生因父母離異，安置在機構，示意圖。（記者劉禹慶攝）

2025/09/19 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖某國小上週一傳出一名5年級男特教老師，在課堂上涉嫌連續施暴某男童，校方立即依校安通報機制回報澎湖縣政府教育處，並召開校事會議，同時將外聘3位社會公正人士進行調查。由於男童父母離異，目前被安置在機構，曾任澎湖縣政府社會處長的桂祥晟律師提醒，社會處可代為行使告訴權。

根據爆料指出，事發當日該名男老師上課時，5年級男童在課堂調皮搗蛋，老師一時情緒失控，先是腳踹學生倒地，又補上1腳，隨後將學生拉起搧巴掌，導致當場鼻樑噴血，但老師還不甘休，又把學生頭抓起連撞置物箱，嚇得其他學生及助教老師當場目瞪口呆；對此校方澄清沒有外傳那麼嚴重。



桂祥晟表示，依照兒少權法第62條第3項規定，應由主管機關澎湖縣政府社會處以兒童監護人的地位，對該名老師提起刑事告訴。如該名老師涉對兒童為傷害，依照兒少權法應加重其刑二分之一。如其霸凌傷害行為反覆實施，甚至可能構成刑法第286條對兒童少年凌虐罪，最輕本刑為6個月以上有期徒刑。

針對此事件，校方、教育處、社會處及安置機構等，都表示要靜待調查結果出爐，才能進一步處置。

吹哨者指出，校方流傳1份「教戰守則」，指導現場助教、學生統一口徑說法，企圖大事化小、小事化無，欺負學生沒有父母當靠山，校方否認，強調一切秉公處理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

