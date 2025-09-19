為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    侯友宜視察林口交流道盼明年底啟用 五股交流道北出匝道10月通車

    新北市「國道1號林口交流道南出北入匝道改善工程」，盼能於明年底提早完工通車。（記者翁聿煌攝）

    

    2025/09/19 12:33

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜19日視察「國道1號林口交流道南出北入匝道改善工程」，盼能於明年底提早完工通車，高速公路局一併說明五股交流道可於明年10月啟用，國道3號中和交流道改善工程可望於2027年動工。

    侯友宜指出，國道1號林口交流道為新北林口及桃園龜山進出國道的主要路徑，隨著林口地區的社會住宅、三井Outlet、媒體園區、工一產業專區及物流園區等大型開發案陸續完成，林口地區近5年人口成長率約38%，已達13萬人以上，林口、龜山間跨越橋儲車容量遠超負荷，造成國道1號主線與平面聯絡道路車流回堵。

    侯友宜表示，林口交流道改善工程已於2023年5月28日開工，截至今年8月底，工程預定進度45.72％，實際進度45.73％，略為超前。

    侯友宜說，除林口交流道外，亦推動國道1號五股交流道北入北出匝道改善工程，其中北出匝道預計於今年10月提前完工通車，屆時可有效分流主線北上車流，改善台64楓江路匝道周邊回堵情形，強化塭仔圳重劃區與五股地區民眾通勤效率。

    高公局表示，還有「國道3號增設金城交流道工程」與「國道3號中和交流道改善工程」亦持續穩步推進，完工後將可優化市區道路與台64、台65快速道路銜接效能，提升土城、中和、新莊、板橋等地區聯外運輸韌性，完善整體交通路網。

    交通局長鍾鳴時表示，為配合匝道改善完工後的交通需求變化，交通局亦同步啟動「文化一路至林口北入匝道」公車專用道可行性評估，期強化公車路網，實踐「公共運輸優先」交通理念，同時也配合在建工程，滾動式檢討號誌秒數分配及車道調整，降低交通衝擊。

    新北市長侯友宜19日視察「國道1號林口交流道南出北入匝道改善工程」，盼能於明年底提早完工通車。（記者翁聿煌攝）

    

    圖
    圖
