國家防災日 屏東縣長周春米帶領大同國小學生逃生演練

屏東縣長周春米和小學生們一起完成「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟。（記者羅欣貞攝）

2025/09/19 12:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應國家防災日，落實「巨震求生、強韌整備」主軸，屏東縣今（19）日上午9時21分於各級學校同步實施地震避難掩護及疏散演練，縣長周春米前往屏東市大同國小和全校師生一起進行逃生演練，展現縣府對校園防災教育的高度重視。

今日在大同國小演練模擬規模7.3強震發生、屏東市震度5弱的情境，隨著廣播指令響起，縣長周春米和學生們立即躲到教室桌子下方，完成「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，接著掩護頭部依照緊急避難疏散路線，迅速前往戶外安全避難地點集合。

現場清點人數，模擬地震後可能引發的複合性災害，包含因地震影響造成學生受傷，啟動應變機制通報消防隊進行檢傷、緊急包紮及協助送醫，同時模擬廚房因電線短路起火，防災編隊合力進行初期滅火並通報消防隊做火場勘查，整體流程逼真。

縣長周春米表示，防災教育必須從小扎根，學校是推廣防災觀念的重要起點。今天全縣各級學校都同步進行防災演練，大同國小更結合消防局進行實境模擬，讓學生熟悉正確的避難及應變流程，培養臨危不亂的能力。不但可提升師生的自救互救能力，也將防災觀念帶回家庭與社區，形成全民參與的防災力量。縣府將持續推動校園安全檢核、積極推動防災教育及跨局處合作，強化整體防災體系，讓孩子能在安全的學習環境中成長。

大同國小校長莊逸萍指出，此次演練讓學生實際體驗地震後複合性災害的處置過程，包含火警應變與傷患救護，不僅加深印象，更能在未來災害發生時臨危不亂。

學生們戴著頭套依照老師引導疏散到安全場地集合。（記者羅欣貞攝）

現場模擬學生在逃生時跌倒骨折，緊急救護送醫過程。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米前往屏東市大同國小，與全校師生共同參與震災逃生演練，展現縣府對校園防災教育的高度重視。（記者羅欣貞攝）

