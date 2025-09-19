為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國家防災日 屏東縣長周春米帶領大同國小學生逃生演練

    屏東縣長周春米和小學生們一起完成「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米和小學生們一起完成「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟。（記者羅欣貞攝）

    2025/09/19 12:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應國家防災日，落實「巨震求生、強韌整備」主軸，屏東縣今（19）日上午9時21分於各級學校同步實施地震避難掩護及疏散演練，縣長周春米前往屏東市大同國小和全校師生一起進行逃生演練，展現縣府對校園防災教育的高度重視。

    今日在大同國小演練模擬規模7.3強震發生、屏東市震度5弱的情境，隨著廣播指令響起，縣長周春米和學生們立即躲到教室桌子下方，完成「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，接著掩護頭部依照緊急避難疏散路線，迅速前往戶外安全避難地點集合。

    現場清點人數，模擬地震後可能引發的複合性災害，包含因地震影響造成學生受傷，啟動應變機制通報消防隊進行檢傷、緊急包紮及協助送醫，同時模擬廚房因電線短路起火，防災編隊合力進行初期滅火並通報消防隊做火場勘查，整體流程逼真。

    縣長周春米表示，防災教育必須從小扎根，學校是推廣防災觀念的重要起點。今天全縣各級學校都同步進行防災演練，大同國小更結合消防局進行實境模擬，讓學生熟悉正確的避難及應變流程，培養臨危不亂的能力。不但可提升師生的自救互救能力，也將防災觀念帶回家庭與社區，形成全民參與的防災力量。縣府將持續推動校園安全檢核、積極推動防災教育及跨局處合作，強化整體防災體系，讓孩子能在安全的學習環境中成長。

    大同國小校長莊逸萍指出，此次演練讓學生實際體驗地震後複合性災害的處置過程，包含火警應變與傷患救護，不僅加深印象，更能在未來災害發生時臨危不亂。

    學生們戴著頭套依照老師引導疏散到安全場地集合。（記者羅欣貞攝）

    學生們戴著頭套依照老師引導疏散到安全場地集合。（記者羅欣貞攝）

    現場模擬學生在逃生時跌倒骨折，緊急救護送醫過程。（記者羅欣貞攝）

    現場模擬學生在逃生時跌倒骨折，緊急救護送醫過程。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米前往屏東市大同國小，與全校師生共同參與震災逃生演練，展現縣府對校園防災教育的高度重視。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米前往屏東市大同國小，與全校師生共同參與震災逃生演練，展現縣府對校園防災教育的高度重視。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播