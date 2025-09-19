豬價揚、爌肉飯齊漲！ 彰化這家店暫時觀望先凍漲

魚市場爌肉飯暫時維持原價不變。（資料照）

2025/09/19 11:50

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市爌肉飯百家爭鳴，為因應豬肉價格上揚，爌肉飯小吃業者在原物料及營運成本上漲下，紛紛做出調漲價格的決定，其中魚市爌肉飯率先在9月1日起調漲，爌肉飯每碗從70元調漲至75元；阿泉爌肉飯也決定從10月1日起每碗價格從60調漲至65元；至於魚市場爌肉飯則暫時觀望，維持每碗60元，但不排除年底前微調5元。

彰化市華山路的魚市爌肉飯已有80年歷史，早上6點開賣，直到下午1點半，號稱在地人一早必吃的爌肉飯，太晚來恐怕還吃不到。店家張貼公告指出，因應原物料成本大幅上漲，為了維護品質並合理反映成本，9月1日起爌肉飯、爌肉便當都調漲5元，分別來到75元與105元。

請繼續往下閱讀...

彰化市成功路上的阿泉爌肉飯同樣也有80多年歷史，也是從早上賣到下午。店家今天公告因應原物料及營運成本上漲，將從10月1日起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，調漲後的價格將變成爌肉飯小碗60元、大碗65元，爌肉便當小份90元、大份95元，其餘商品暫不調漲。許多顧客、老饕表示，1年多漲5元尚可接受。

中正路的魚市場爌肉飯開業40多年，從傍晚5點多開始營業，許多消費者晚上8點前來就吃不到。業者指出，豬肉之前成本價1公斤為145元，但現在漲到160元，廠商說豬肉拍賣價格有可能調降；目前他還可以忍受，因此暫時先觀望凍漲，但若這波沒有下降，他也只好在年底前跟進，將爌肉飯從每碗60元調漲至65元。

彰化市80年老店「阿泉爌肉飯」10月1日起漲5元。（資料照）

魚市爌肉飯9月1日起調漲為75元。（記者湯世名攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法