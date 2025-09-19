彰化人注意！有冷氣吹的公共館場下週一起關閉19天原因曝

下個月彰化將辦台灣設計展，彰化市為主展場，縣立美術館、武德殿將在下週一（22日）起封館佈展，暫停對外開放。（記者張聰秋攝）

2025/09/19 12:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人要注意，縣內有冷氣的公共館場下週一（22日）起封館19天！因應2025台灣設計展10月10日至26日在彰化登場，縣府今天宣布將從9月22日起多個作為設計展的主展場館將先休館佈展，包含圖書館、美術館、武德殿、藝術館等都要暫停開放，文化局提醒，想借書、看展的民眾務必注意休館日期，以免白跑一趟。

彰化縣文化局表示，縣立美術館、武德殿、藝術館自9月22日到10月9日休館，10月10日到26日才重新對外開放，10月27日起再進行卸展作業，11月初才會恢復正常。

縣立圖書館同樣自9月22日休館到10月9日，除佈展外還要進行全館盤點。文化局提醒，圖書館休館期間的借閱期限將自動順延，歸還書籍可投入大門右側還書箱，但若是DVD、CD或有附件的書籍，仍需等館內重新開放再歸還。圖書館將於10月10日上午10點重新開放（自10月11日起恢復8點半開館）。不過展覽期間1樓借書櫃台會暫移到2樓兒童故事區，期刊暫停閱覽，館內也會播放輕音樂，建議民眾自備耳機。

另外，鹿港展區的鹿港公會堂目前已休館，至10月4日止，5日、6日試營運，10月10日至26日對外開放參觀；亞太鹿港渡假村也會從9月22日至10月4日進行展場布置，5日、6日開放試營運，同樣於10月10日至26日展出。

今年台灣設計展以「彰化行」為主題，展區跨越彰化市、鹿港、和美、伸港4鄉鎮，共設3大主展區，串聯15個分展區，從產業、文化、飲食到生活風格，全方位展現彰化特色。開放時間為週日至週四上午10點到下午6點，週五、六延長到晚上8點。

彰化藝術館是台灣設計展在彰化的主展覽場之一。（記者張聰秋攝）

10月10日到26日台灣設計展在彰化，圖書館前的人行步道工程趕工中，力拚開展前完工。（記者張聰秋攝）

