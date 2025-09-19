貓咪「詭異高掛」新生高架橋上  北市動保處即刻救援

有民眾稱在開車行經中山北路四段往新生高架橋（國道1號汐止五股高架道路）方向時，發現一隻小貓受困「橫掛」在高架橋上（紅圈處），位置十分詭異。（北市動保處提供）

2025/09/19 11:53

〔記者孫唯容／台北報導〕即刻救援！台北市動物保護處本（9）月9日獲報，有民眾稱在開車行經中山北路四段往新生高架橋（國道1號汐止五股高架道路方向時，發現一隻小貓受困「橫掛」在高架橋上，位置十分詭異，擔心牠被電線纏住有生命危險。動保處立即派員前往救援，已成功救獲該貓隻並安置在台北市動物之家收容照顧等待認領養中。

動保處表示，救援人員發現貓隻待救援位處於高架道路，車流頻繁且快速，為避免影響交通及確保救援人員安全，特別協請交通部高速公路局共同協助救援行動，幫忙管制交通，救援人員抵達貓隻受困現場時，發現貓隻已自行脫困，並跳落至平面機慢車專用道，所幸未發生車禍意外，動保處立即將貓隻捕捉安置，並經觀察，救援的貓隻因為高處跳落等因素，後腿疑有受傷，導致行走不穩情形，尚無生命危險，經動物之家獸醫師觀察與照護，並於9月15日送醫進一步妥善治療，復原後將擇期開放認養。

動保處指出，貓隻具有跳躍能力，常常從高處跳落也沒事，但不代表每次都能安全落地，今（114）年度已陸續接獲多起高空救援動物案件，7月份即曾連續接獲2件貓隻救援通報，一隻是誤闖大安區高架橋鋼構支撐處，另一隻則是受困文山區約10公尺高的大樹上，貓隻因高度過高沒有安全的跳落平台而害怕無法自行脫困，可能會因受驚嚇跳下地面受重傷甚至死亡，動保處必須專案請求民間支援才能完成救援並避免驚嚇貓隻。

動保處提醒，市民應妥善管領自家毛小孩，避免讓寵物誤闖險境，而有生命危險。如發現動物急需救援，可立即撥打1959動物保護專線，或透過臺北市政府LINE@通報，由動保處派員到場協助，讓救援更即時也更有效率。

救援人員抵達貓隻受困現場時，發現貓隻已自行脫困，並跳落至平面機慢車專用道。（北市動保處提供）

動保處立即將貓隻捕捉安置，並經觀察，救援的貓隻因為高處跳落等因素，後腿疑有受傷，導致行走不穩情形，尚無生命危險，經動物之家獸醫師觀察與照護，並於9月15日送醫進一步妥善治療，復原後將擇期開放認養。（北市動保處提供）

7月份也有貓受困文山區約10公尺高的大樹上。（北市動保處提供）

