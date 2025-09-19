為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    衛福部赴APEC高階會議 分享台灣施政亮點

    衛生福利部石崇良部長（右4）率團赴韓國參與亞太經濟合作（APEC）第15屆衛生與經濟高階會議，分享台灣施政經驗。（衛福部提供）

    衛生福利部石崇良部長（右4）率團赴韓國參與亞太經濟合作（APEC）第15屆衛生與經濟高階會議，分享台灣施政經驗。（衛福部提供）

    2025/09/19 11:35

    〔記者邱芷柔／台北報導〕亞太經濟合作（APEC）第15屆衛生與經濟高階會議於9月15日至16日在韓國首爾舉行，衛生福利部由部長石崇良率隊與會，聚焦醫療AI、健康老化及青少年心理健康三大議題，向各經濟體分享「台灣經驗」，並與各國展開雙邊交流。

    醫療AI方面，石崇良分享，台灣運用全民健保大數據，開發「糖尿病風險評估AI模型」，協助醫師及早介入治療，並提供病人個人化衛教與健康管理，他也介紹全球領先的「智慧醫療三大中心」，在提升AI透明度、加速取證與臨床評估方面已展現成效。

    在高齡社會議題上，石崇良提到，我國在2023至2026年間投入1200億元，推動「因應超高齡社會對策方案」，強調促進長者自主健康生活。長照2.0服務涵蓋率已達85%，未來長照3.0將導入智慧科技，串聯居家、醫療與社福體系，打造完整照護生態系。

    對於「青少年心理健康」，石崇良也分享我國推動「國家心理韌性促進方案（2025-2030）」，重點包括建置心理健康學習平台推動適齡教育，以及提供15至45歲民眾每年3次免費心理諮商，並透過跨部會及地方合作，持續強化全民心理韌性。

    會中石崇良與主要經濟體代表進行雙邊會談，交流心理衛生、傳染病防治及醫療科技評估等議題，並獲邀出席周邊會議分享施政成果。衛福部團隊也參訪韓國國民健康保險公團、健康保險審查評價院等單位，瞭解韓國健保及長照制度運作，深化雙方政策交流合作與互惠。

    此次會議也通過部長聯合聲明「連結、創新、繁榮：建構健康、智慧與因應老化的社會」（Connect, Innovate, Prosper: Building a Healthy, Smart and Aging-Responsive Society），各國承諾運用數位健康與人工智慧，強化從出生到死亡的整合性癌症防治、促進心理健康與福祉等，並擴大APEC區域合作，以建構更健康、更具韌性的亞太區域。

    圖
    圖
