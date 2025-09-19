為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超人醫師徐超斌與世長辭 享年58歲

    徐超斌昨晚在家中過世，親友還在低調處理。（記者黃明堂攝）

    徐超斌昨晚在家中過世，親友還在低調處理。（記者黃明堂攝）

    2025/09/19 10:57

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣排灣族「超人醫師」徐超斌長年受鼻咽癌之苦，昨晚於台東市家與世長辭，享年58歲，遺體仍在家中，但親友不願表達看法。徐超斌長年致力於改善台東南迴地區醫療資源匱乏的困境，他的離去，對偏鄉醫療、原住民社群與無數病患，都是重大損失。

    徐超斌出生於1967年5月13日，出身於台東縣達仁鄉土坂部落，是排灣族人，在7歲時立志將來當醫師，不讓病人在偏鄉因遲延而喪失治療機會。他也受到祖母擔任部落中巫醫的影響，從小常隨她「出診」，見識到傳統療法與信任對病人的心理與生命的安慰作用。

    徐超斌1987年進入台北醫學院醫學系，1994年畢業後，先後於台南奇美醫院急診部門服務，從住院醫師做到主治醫師，尤其以急診醫學見長。2002年6月，他回到家鄉，擔任台東縣達仁鄉衛生所的醫師兼主任，投入偏鄉醫療工作，發起多項基層醫療改善行動，包括加開夜間與假日門診、創立大武急救站為24小時急診服務點。

    2006年9月18日凌晨，徐超斌中風，導致左半身癱瘓。經歷約6個月復健後，他重返達仁鄉衛生所繼續行醫，又在2019年底被診斷出鼻咽後壁惡性腫瘤，接受放射與化療等抗癌治療。儘管病痛纏身，他仍盡可能維持出診與推動偏鄉醫療服務。

    他因深感台東南迴公路沿線的鄉鎮醫療資源極度不足，重症病患轉送時間長，常因無法即時獲得救治而失去生命，從2012年起，發起南迴醫院的籌設，成立南迴基金會與籌備處，期望能在偏鄉建立一所提供急診、住院與完整醫療服務的醫院，以縮小城鄉醫療落差，即使自己健康亮起紅燈，也從未停止為鄉親奔走。

    近年來因多次病發，數次在家中被救護車送急診，昨天晚間在家中不幸離世。（11:20更新）

    徐超斌生前為南迴醫院奔走。（記者黃明堂攝）

    徐超斌生前為南迴醫院奔走。（記者黃明堂攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播