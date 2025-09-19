超人醫師徐超斌與世長辭 享年58歲

徐超斌昨晚在家中過世，親友還在低調處理。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣排灣族「超人醫師」徐超斌長年受鼻咽癌之苦，昨晚於台東市家與世長辭，享年58歲，遺體仍在家中，但親友不願表達看法。徐超斌長年致力於改善台東南迴地區醫療資源匱乏的困境，他的離去，對偏鄉醫療、原住民社群與無數病患，都是重大損失。

徐超斌出生於1967年5月13日，出身於台東縣達仁鄉土坂部落，是排灣族人，在7歲時立志將來當醫師，不讓病人在偏鄉因遲延而喪失治療機會。他也受到祖母擔任部落中巫醫的影響，從小常隨她「出診」，見識到傳統療法與信任對病人的心理與生命的安慰作用。

徐超斌1987年進入台北醫學院醫學系，1994年畢業後，先後於台南奇美醫院急診部門服務，從住院醫師做到主治醫師，尤其以急診醫學見長。2002年6月，他回到家鄉，擔任台東縣達仁鄉衛生所的醫師兼主任，投入偏鄉醫療工作，發起多項基層醫療改善行動，包括加開夜間與假日門診、創立大武急救站為24小時急診服務點。

2006年9月18日凌晨，徐超斌中風，導致左半身癱瘓。經歷約6個月復健後，他重返達仁鄉衛生所繼續行醫，又在2019年底被診斷出鼻咽後壁惡性腫瘤，接受放射與化療等抗癌治療。儘管病痛纏身，他仍盡可能維持出診與推動偏鄉醫療服務。

他因深感台東南迴公路沿線的鄉鎮醫療資源極度不足，重症病患轉送時間長，常因無法即時獲得救治而失去生命，從2012年起，發起南迴醫院的籌設，成立南迴基金會與籌備處，期望能在偏鄉建立一所提供急診、住院與完整醫療服務的醫院，以縮小城鄉醫療落差，即使自己健康亮起紅燈，也從未停止為鄉親奔走。

近年來因多次病發，數次在家中被救護車送急診，昨天晚間在家中不幸離世。（11:20更新）

徐超斌生前為南迴醫院奔走。（記者黃明堂攝）

