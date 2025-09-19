樺加沙颱風「很大隻」！最新路徑曝專家指出「降雨熱區」

吳聖宇表示，照今天氣象署公布的路徑，搭配預期中的寬廣大環流，東半部、恆春半島、高屏山區降雨最為明顯。（取自粉專「天氣職人-吳聖宇」）

2025/09/19 11:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第17號颱風「米塔」、第18號颱風「樺加沙」及第19號颱風「浣熊」均已生成，其中「樺加沙」預期對台灣影響最大。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，照今天氣象署公布的路徑，搭配預期中的寬廣大環流，東半部、恆春半島、高屏山區降雨最為明顯，其次是大台北、北部山區以及嘉義以南平地。他也提醒，由於颱風「很大隻」，大部分地方應該都會感受到強陣風的現象。

吳聖宇今日在臉書發文表示，樺加沙颱風穩定發展中，強度會持續增強，經過巴士海峽時有機會來到中颱上限，甚至可能跨到強颱門檻，半徑也很大，官方預報已經來到280公里，配合8點的預報路徑，預估暴風圈外圍將掠過台東、屏東、高雄等地。下週一（22日）晚間到下週二（23日）上半天最接近台灣，下週二（23日）下半天之後可望逐漸開始遠離，下週三就大概離開台灣附近區域了。

吳聖宇指出，這個路徑來看，搭配預期中的寬廣大環流，東半部、恆春半島、高屏山區降雨最為明顯，其次是大台北、北部山區以及嘉義以南平地，雲林以北到中北部平地一帶受地形阻擋仍會比較明顯，降雨偏少。

他也提醒，風力的部分可能大部分地方都要注意，由於颱風很大隻，大部分地方應該都會感受到強陣風的現象，尤其是台東、恆春半島、綠島蘭嶼以及東北角、北海岸到中北部沿海地區。等到路徑更進一步確定，就可以來比較詳細的評估風雨狀況，初步來看應該下週一（22日）的風雨就會越晚越大，然後可能要持續到週二（23日）整個白天，晚上後較為減緩，但是外圍環流到週三（24日）影響還是很明顯，週四（25日）之後可能才會告一段落。

