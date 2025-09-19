為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雙颱共舞不影響！太魯閣峽谷音樂季+文化市集週末登場

    太魯閣峽谷好聲音第三名，太魯閣女孩郭采扉將在後天在太魯閣台地演出。（太管處提供）

    2025/09/19 11:07

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕秋天的西太平洋出現3颱共舞，樺加沙颱風下週將影響台灣，本週末花蓮太魯閣國家公園舉辦「太魯閣峽谷音樂藝術季」活動不受影響，明、後兩天在太魯閣遊客中心台地廣場舉辦「悸動秋鳴」音樂會，邀請知名樂團樂興之時弦樂四重奏．暮光樂團演出，也有太魯閣族的傳統工藝體驗、在地美食市集，邀請遊客秋日到太魯閣小旅行。

    太魯閣國家公園去年因花蓮地震，造成布洛灣遊憩區、熱門的砂卡礑、小錐麓、錐麓、白楊等熱門步道至今仍封閉，為此太魯閣國家公園今年擴大舉辦「峽谷音樂節」，今年除了峽谷音樂節主場次舉辦在11月15日，也在8月、9月、10月的週末加辦聲動夏浪、悸動秋鳴、鼓動冬藏共6場次音樂會及文化展演，9月的「悸動秋鳴」活動將在明後兩天登場。

    太管處表示，頭2場的聲動夏浪反應不錯，明天20日下午3點半開始，將由樂興之時樂團以弦樂四重奏演出，等於是替11月15日的峽谷音樂節主場次、出動40餘人管弦樂團編制的大型演出舉辦暖場宣傳，負責人聲歌唱的暮光樂團的黃國成、劉善羽，則囊括第1屆和第2屆太魯閣好聲音的第2名，將以美妙聲線及樂曲以饗樂迷，續寫峽谷樂章。

    後天21日除了太魯閣好聲音第3名的郭采扉之外，還有花蓮在地的明義國小音樂班、慈大附中弦樂團，透過登場演出的機會，提升在地學子的演出能力和音樂素養。

    太魯閣族文化市集及傳統工藝體驗攤位則從上午10點半開始至下午5點半，音樂會下午3點半開始，現場打卡兌好禮的精彩活動，可愛的太魯閣族大頭娃娃瓦旦（Watan·Iban）與希妲（Sita·Duku）也將到場與遊客互動拍照，打卡還可兌換小禮物。

    慈濟大學附中絃樂團也將挑戰露天舞台演出。（太管處提供）

    曾獲太魯閣好聲音第1屆和第2屆第2名，暮光樂團黃國成、劉善羽，明天將帶來精采創作。（太管處提供）

    太魯閣國家公園推出可愛大頭娃娃，男生是瓦旦Watan·Iban，展現拉弓射箭的勇士本色。（太管處提供）

    太魯閣國家公園管理處的「新夥伴」是可愛大頭娃娃，女生是希妲（Sita·Duku），身穿太魯閣族傳統服裝歡迎遊客到來。（太管處提供）

    太魯閣國家公園新夥伴瓦旦（Watan·Iban）、希妲（Sita·Duku），明天也將現身在活動現場與遊客互動。 （太管處提供）

