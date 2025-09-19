原民生學業優秀獎學金 教育部7年投逾1.48億、5萬人次受惠

鼓勵勵優秀原住民學生，教育部7年投上億元，頒發逾5萬人次學業優秀原住民學生獎學金。圖為國立屏北高中參加「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽。（教育部提供）

2025/09/19 11:01

〔記者林曉雲／台北報導〕為獎勵高級中等以下學校學業及才藝表現優秀原住民學生，教育部每學年約挹注2115萬元，補助學校核發學業優秀原住民獎學金，自2018年迄今7年，已投入逾1.48億元，共有5萬325人次原住民學生受惠。

教育部國教署組長孫旻儀說明，「高級中等學校組」每人每學期5000元；「國民中學組」每人每學期3000元；「國民小學組」每人每學期2000元。

請繼續往下閱讀...

孫旻儀表示，2018年訂定發布「教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校發給優秀原住民學生獎學金要點」，每年持續補助原住民學生獎學金經費，具原住民身分的學生，於每學年開學後得向就讀學校提出申請學業優秀獎學金。

孫旻儀說明，申請學生需符合的資格，包括具有原住民身分、同一學期未領有其他政府機關或公營事業發給之原住民學生獎學金，學生改過、銷過或功過相抵後，無受小過以上之處分。

此外，申請學生之學業成績，依不同學習階段分組有不同要求，「高級中等學校組」學生前一學期學業或智育成績總平均達同年級、同年級同科（組）或學程之PR70以上，且無任何一科不及格者；「國民中學組」：前一學期各學習領域之各科成績達乙等以上者；「國民小學組」：前一學期各學習領域之各科成績達甲等以上者。

花蓮縣私立海星高中校長陳海鵬表示，教育部對於學業成績表現突出的原住民學生給予獎勵，可以有效激勵他們繼續有更好的自我要求與表現，上學期該校共有67位同學獲獎，讓學生肯定自我並提升在校成績，減輕家庭負擔而能專心向學，後續亦將持續鼓勵並協助學生申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法