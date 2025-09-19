為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡北道路高壓電纜遷移9/22起夜間實施 民權路右岸觀景台至土地公鼻封閉改道

    為進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作業，新工處將於9月22日起夜間施工，封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，提醒用路人行經工區時減速慢行。（工務局提供）

    為進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作業，新工處將於9月22日起夜間施工，封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，提醒用路人行經工區時減速慢行。（工務局提供）

    2025/09/19 10:51

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為進行淡北道路工區高壓電纜遷移作業，新北市新建工程處自9月22日至10月15日，將進行夜間高壓電纜遷移作業，封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，施工時間為每日晚間10時至隔日清晨6時。用路人減速慢行，並依指揮人員引導改道行駛民權路92巷。

    新工處指出，台電既有高壓電纜與淡北道路高架橋墩位置衝突，須先完成管線遷移。為降低交通影響，施工採分階段夜間施作，每日晚間10時至隔日清晨6時進行，避開尖峰時段，並請用路人改走民權路92巷。

    工務局指出，淡北道路工程進度穩定，目前已完成淡金路高架橋橋墩，關渡大橋匝道及主線高架橋墩施工持續推進，年底將施作橋面版推進。民權路高壓電纜遷移工程預計2026年1月完成，隨後將施作中央分隔帶主線高架橋墩。淡北道路預計2029年完工通車，完工後將有效紓解台2線竹圍至紅樹林路段交通瓶頸，縮短淡水至台北市通行時間，提升居民生活便利性。

    為進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作，預計自9月22日起夜間施工，將封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，請用路人配合交維導引改道行駛民權路92巷。（工務局提供）

    為進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作，預計自9月22日起夜間施工，將封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，請用路人配合交維導引改道行駛民權路92巷。（工務局提供）

