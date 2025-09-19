為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小琉球第一次！ 美人洞路段今起晚間管制3小時護蟹

    小琉球舉辦陸蟹有喜活動。（鵬管處提供）

    小琉球舉辦陸蟹有喜活動。（鵬管處提供）

    2025/09/19 10:38

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉美人洞路段陸蟹生態豐富，但往年因為機車環島造成「路殺」情形多，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，由於這是小琉球首度進行護蟹交通管制，日前已出動島上特有的廣播車巡迴廣播，也製作短影音，讓更多外地人能知道這個訊息。

    小琉球的陸蟹生態豐富，並以紫地蟹、毛足圓軸蟹為最大宗，但因為陸蟹若於繁殖期，都要到海邊進行「降海釋幼」的動作，在橫越馬路的過程中，就極易遭汽機車碾壓，因美人洞路段夜間幾乎無在地人會行經，鵬管處經與地方溝通後，決定於此進行封路管制。

    鵬管處以「陸蟹有喜」作為小琉球首次活動的標題，與抱卵在身的陸蟹媽媽主題是緊緊扣合，鵬管處指出，從今天起到9月30日，於小琉球美人洞路段開始實施晚上7至10點的夜間封路，以陸蟹及行人優先，禁止車輛通行，此外，下午3點開始，在琉球遊客中心周邊綠地還有「囍聚市集」。

    今天的活動還會邀請陸蟹教授劉烘昌前來導覽，搭配由國小校長張簡振豐的星空導覽，打造一場滿滿自然美景的生態饗宴，歡迎遊客參加，近距離認識陸蟹適性、繁殖行為，並確保陸蟹能安全穿越道路前往海邊產卵落實生態永續保護，現場也設有生態教育專區透過解說、互動與繪本提升民眾對陸蟹生態的理解與同理心。

    短影音：https://www.youtube.com/shorts/e5sSCb4rTH0

    小琉球大宗的紫地蟹。（鵬管處提供）

    小琉球大宗的紫地蟹。（鵬管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播