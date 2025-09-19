為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹北異味監測首週無異常 環境部第二波空品監測車作業啟動

    環境部昨再派遣1輛空氣品質監測車展開第二波監測作業，期找出竹北異味的成份和來源。（新竹縣政府提供）

    環境部昨再派遣1輛空氣品質監測車展開第二波監測作業，期找出竹北異味的成份和來源。（新竹縣政府提供）

    2025/09/19 10:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕為協助找出新竹縣竹北市8月26日晚間大範圍異味來源，中央與地方政府攜手合作，由環境部派出1組有機化合物微量分析監測車，自9月10日起於竹北水圳森林公園執行監測，但為期一週的監測無明顯異常情形，昨（18日）起再派遣1輛空氣品質監測車展開第二波監測作業，後續環境部將針對完整監測資料進行詳細分析確認。

    縣府環保局表示，環境部除支援1組有機化合物微量分析監測車，並提供實驗室等級的空氣採樣鋼瓶，以利於發現異味當下直接採集空氣樣品並送往實驗室分析，了解異味組成以利追查排放源。依據異味事件即時通報平台及環保局陳情中心案件統計，近一週未再出現大範圍異味事件，現場判讀監測車儀器數值也無明顯異常情形。

    由於異味困擾竹北市民許久，經研議，環境部昨再派遣1輛空氣品質監測車，於竹北水圳公園持續進行監測，並持續提供縣府環保局空氣採樣鋼瓶及協助後續微量分析。環保局也會持續辦理異味源專案清查、露天燃燒巡查以及空氣污染物監測，一旦發現露天燃燒或違法排放等行為，必定依法嚴懲。

    環境部昨再派遣1輛空氣品質監測車展開第二波監測作業，期找出竹北異味的成份和來源。（新竹縣政府提供）

    環境部昨再派遣1輛空氣品質監測車展開第二波監測作業，期找出竹北異味的成份和來源。（新竹縣政府提供）

