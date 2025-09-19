快來打卡！ 苑裡稻田彩繪新圖案亮相 「貓裏喵」帶路遊苗栗

苗栗縣苑裡鎮農會今年二期「稻田彩繪」圖案亮相，以「天茶地酒、山盟海寺」為主題，還有可愛的「貓裏喵」助陣，即日起至11月開放參觀。（圖由苑裡鎮農會提供）

2025/09/19 10:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮農會今年二期「稻田彩繪」圖案亮相，以「天茶地酒、山盟海寺」為主題，加上可愛的「貓裏喵」助陣，即日起至11月開放參觀，週一公休，邀民眾趁秋風颯爽時節，農遊苗栗。

苑裡鎮農會表示，農村水保署台中分署為中台灣打造的農遊品牌，依地理空間為概念，分成「天茶谷」、「地酒庄」、「山泉盟」、「海遍寺」四大主題，塑造不同的特色農遊體驗。苑裡擁有深厚媽祖信仰、精湛藺草編織技藝、豐富洋漁資源，為「海遍寺」之地，因此此次稻田彩繪以「天茶地酒、山盟海寺」呈現。

苗栗縣的觀光代言人「貓裏喵」再次出現於水稻田裡，苑裡鎮農會歡迎民眾前往欣賞稻田彩繪的同時，不妨跟著農村水保署的農遊行程、貓裏喵的腳步，來一場深度文化之旅。

另，苑裡農會表示，「苗栗縣青農聯誼會」慶祝邁入10週年，也特別打造紀念版稻田彩繪，色彩鮮明的LOGO，象徵著青農們的團結、創新與回饋鄉土的精神，並將於10月25日於稻田彩繪處的愛情果園辦理青農展售會，提供優質農特產。

苑裡鎮是全苗栗縣稻米栽種面積最大，素有「苗栗穀倉」之稱，農會於2002年獲苗栗區農業改良場技術轉移，利用農會藺草文化館旁農田，以不同顏色的水稻排列栽種，將稻田變身成美麗畫布，是全台稻田彩繪的先驅，也成功吸引人潮，大幅提高農產曝光度，增加農民收益。

「苗栗縣青農聯誼會」慶祝邁入10週年，也特別打造紀念版稻田彩繪。（圖由苑裡鎮農會提供）

