    首頁　>　生活

    金門副縣長搭新台馬輪訪連江 盼取經馬祖航運模式

    金門縣副縣長李文良（圖左）昨天拜訪連江縣政府，受到連江縣長王忠銘（圖右）熱情接待。（圖為連江縣政府提供）

    2025/09/19 10:29

    〔記者俞肇福／基隆報導〕霧季期間，離島的空運交通運輸受阻，旅客受困金門機場無法回台屢屢鬧上新聞媒體；金門縣副縣長李文良昨天（18日）上午偕同金門縣政府觀光處一行11人拜會連江縣長王忠銘，期盼借鏡連江縣政府的新台馬輪營運經驗，做為金門未來研議相關航運方案的參考。

    金馬雙方就船運模式、採購標案、造船、營運維修與票價機制等細節深入交流。王忠銘表示，馬祖曾在船運的規劃階段歷經多次摸索與失敗，這些經驗尤為寶貴。他指出，船運除了載客外，貨運功能更不能忽視，尤其在飛機因霧季停飛時，船運可扮演備援的重要角色。

    李文良強調，疫後金門機票需求激增、空運供需緊張，目前尚難擴大飛機機型或增設航班，故盼透過船運調整旅運結構，不只為航空壓力尋求替代方案，也讓台商或旅客多些選擇，提高運能、降低旅運成本。

    李文良表示，他刻意從基隆港上船，搭乘新台馬輪到馬祖，體驗後認為整體舒適度佳，對了解實際旅客感受大有助益。他指出，金門對台金輪議題已有討論，但尚處政策形塑與資料蒐集階段，接下來將綜合評估是否正式推動政策。

    金門縣副縣長李文良（圖右三）昨天親自搭乘新台馬輪體驗，連江縣副縣長陳冠人（圖中舉手者）親自到碼頭迎接。（圖為連江縣政府提供）

