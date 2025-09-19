竹縣微型團體傷害保險擴大保障對象 盼緩解弱勢家庭燃眉之急

新竹縣政府攜手公益團體推動「微型團體傷害保險」，今年擴大保障對象將特殊境遇家庭也納入。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府攜手公益團體自2020年起推動「微型團體傷害保險」，針對15至75歲低收入戶、中低收入戶與領有身心障礙生活補助的縣民，提供免費意外傷害保障，最高理賠金額可達30萬元；今年縣府與嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會及多家保險公司合作，擴大保障對象將特殊境遇家庭也納入，共有6078人受惠。

縣長楊文科表示，這項保險的目的，就是要在意外發生時，提供弱勢家庭最直接的經濟支援，減輕生活壓力，希望弱勢民眾在面對困境時，不會覺得孤單無助，而是知道政府和社會各界都會陪伴在旁。縣府將持續推動微型保險，實現「保障無處不在」的目標，打造一個更有溫度、更有安全感的生活環境。

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程說，慈善會自2015年起推動微型保險，從嘉義逐步擴展到全台，與新竹縣政府合作，是「樸愛世人」理念的延續，希望能帶給更多家庭一份基本保障。

「如果沒有這份保險，我們家不知道該怎麼辦，真的很感謝！」新竹縣一位低收入戶民眾，因家人意外受傷，獲得微型團體傷害保險理賠後，第一時間特地打電話給縣府承辦人，表達心中的感謝；他說，這筆保險金不僅解了燃眉之急，也讓全家人在困境中有了依靠。

社會處長陳欣怡表示，「微型團體傷害保險」是縣府與慈善會和全球人壽、第一產物、泰安產物、兆豐產物等保險公司合作推動，未來會持續結合更多資源，讓需要幫助的民眾，在關鍵時刻能獲得安心與支持。目前社會處已寄送保險卡與說明資料給每位被保險人，確保了解自己的權益。民眾如有疑問，可洽社會救助及社工科：03-5518101分機3238，或撥打保險諮詢專線：05-277-8700 鄭小姐。

