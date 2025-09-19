走訪淡水第一漁港 體驗古蹟、人文與河畔風情

淡水漁文影像館外設有小憩空間邊，邊喝飲品邊欣賞山河美景。（記者羅國嘉攝）

2025/09/19 10:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區以秀麗山河與人文底蘊聞名，漁業及漁港事業管理處推薦週末來趟「淡水漁港小旅行」，從老街漫步至第一漁港，沿途可欣賞中西交融的歷史建築與淡水八景「漁港堤影」。港邊60年油庫改建的「淡水漁文影像館」，以漁業記憶與多元展覽呈現港口文化新貌，綠窗白牆小屋、復古郵筒及河畔美景，更成為攝影迷與親子旅遊的打卡熱點。

淡水老街串聯福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂與得忌利士洋行等古蹟，街尾的第一漁港白天、黃昏與夜晚各具風情。港邊一棟白牆綠窗的小屋格外搶眼，即為由60年歷史油庫機房改建的「淡水漁文影像館」。館內保留舊時紅色加油幫浦與黑白影像，呈現漁業與居民生活軌跡，自2007年開館以來成為淡水的「記憶博物館」。現任館長陳耀旭自2017年接手後，展覽形式更趨多元，融合彩色攝影、繪畫、藝術與文創，展現漁港文化新舊交織的魅力。

影像館外設有綠色復古郵筒與休憩空間，旅人可點杯飲品，伴隨河景感受淡水的悠閒節奏。黃昏時分，這裡更是攝影愛好者聚集欣賞夕陽的絕佳角落。漁港周邊亦有多家特色小店，供應日式刨冰、咖啡與甜點，讓遊客邊品嚐美食，邊遠眺觀音山與淡水河，享受懷古與浪漫交織的獨特體驗。

漁業處表示，淡水第一漁港經過環境改善後，步道更寬敞易行，適合全家出遊。歡迎民眾走訪漁文影像館、探索老街古蹟與特色美食，在淡水河畔度過悠閒假期。

淡水漁文影像館館內陳列淡水往昔相片。（記者羅國嘉攝）

民眾週末假期可走訪淡水第一漁港中的「記憶博物館」。（記者羅國嘉攝）

