    首頁　>　生活

    出國潮衝擊！日月潭暑假住宿「比疫情慘」 秋冬逆轉原因曝光

    日月潭暑假受出國潮衝擊，住宿率比疫情期間還慘，但隨著花火節、萬人泳渡即將登場，秋冬訂房呈現逆轉，熱門檔期住宿多已爆滿。（記者劉濱銓攝）

    2025/09/19 10:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假受出國潮衝擊，南投日月潭風景區暑假期間住宿陷入低谷，加上還有幾波颱風、西南氣流暴雨襲擊，導致住宿率甚至比疫情還慘，不過隨著日月潭萬人泳渡，以及花火音樂嘉年華將登場，已讓秋冬訂房呈現逆轉，熱門檔期住宿多已爆滿。

    潭區飯店業者表示，今年暑假許多民眾都出國旅遊，使得國旅顯得相當冷清，以致7、8月住宿率約5成上下，但在暑假結束後，潭區本月20日迎來首場花火節煙火施放，以及28日還有萬人泳渡，熱門檔期住宿都已爆滿。

    之後10月則有多個3天的連續假期，以及11月還有2場花火節煙火施放，不只週末訂房詢問度高，煙火當天的住宿也一房難求，總算一甩暑假出國潮的陰霾，希望在花火節一系列活動的加持下，能帶旺秋冬住宿檔期。

    南投縣政府表示，今年暑假南投旅宿業確實辛苦，不僅面臨出國潮的壓力，還有多個颱風和連續暴雨影響，多數遊客在預期心理下，都會取消住宿，使得不少原本訂房率不錯的業者，最後住房只剩個位數，衝擊之大可見一斑，直到8月才略有回升，但仍不如以往的暑假表現，之後進入秋冬季，不只有日月潭花火節，南投溫泉季也已陸續開跑，盼在天氣、道路穩定下，能讓遊客重拾信心，再度回到南投旅遊。

