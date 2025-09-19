桃市政風處與教育局合編有聲書 盼作為學習誠實的教材

桃園市政府政風處與教育局合編「熊好的桃花源Ⅱ：狸狸誠信三大考驗」多語繪本有聲書，盼能作為校園推廣誠信的重要教材。（桃園市政府提供）

2025/09/19 10:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府政風處與教育局合編「熊好的桃花源Ⅱ：狸狸誠信三大考驗」多語繪本有聲書，內容講述桃源誠信小學3年級的狸狸與他的夥伴們，一時貪玩在學校廣播室進行虛假的「緊急廣播」，造成師生大騷動等事件，讓狸狸與夥伴們學習到誠實的重要性與法律、規則的意義，盼能作為校園推廣誠信的重要教材。

「熊好的桃花源Ⅱ：狸狸誠信三大考驗」18日在龍潭區雙龍國小舉辦發表會，政風處長吳滄俯表示，有聲書將廉潔理念融入生活故事，還以國語、客語、泰雅語、越南語等語言呈現，盼向不同族群傳遞誠信的價值；未來有聲書將作為校園推廣誠信的重要教材，鼓勵師生們共同閱讀，讓廉潔觀念從小扎根。

政風處補充，市府規劃在本市圖書館設立「廉潔閱讀專區」，提升全民閱讀廉潔故事的機會，也會將有聲書融入新住民的進修課程，鼓勵親子共讀，未來市府相關局處也會配合在文化節慶或服務據點提供有聲書以擴大觸及族群，希望廉潔理念能透過多元管道廣為傳播。

