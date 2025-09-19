為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北高齡犬貓佔比逾2成 新北推長照培訓助飼主減壓

    特定寵物長照之家。（動保處提供）

    特定寵物長照之家。（動保處提供）

    2025/09/19 10:06

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市家犬約18萬隻、家貓約14萬隻，其中10歲以上高齡犬占3成、高齡貓占2成，為提升高齡毛孩照護品質，市府動物保護防疫處長楊淑方表示，全市目前共有87家特定寵物長照醫療與照護機構，另日前舉辦「特定寵物長照教育訓練課程」，內容包括癌症溝通技巧、疼痛評估及護理，以提升獸醫師與寵物業者的能力，通過考試者可申請設置或展延長照機構執照。

    楊淑方指出，根據農業部統計顯示，全國家犬、家貓登記數已達279萬隻，新北市家犬約18萬隻、家貓約14萬隻，其中10歲以上高齡犬占3成、高齡貓占2成。全市目前共有87家特定寵物長照醫療與照護機構，包括47家長照動物醫院與40家長照之家。隨著高齡寵物增加，寵物醫療已從西醫治療轉向中西醫整合復健，並結合中獸醫針灸，改善高齡寵物關節疼痛與行動能力，提升生活品質。

    飼主朱小慈分享，16歲愛犬「狼妹」能保持活力，靠的是定時餵食、按摩、陪伴聊天及規律運動。狼妹曾因骨刺不適，經針灸與水療治療後恢復健康。朱小慈感謝新北市提供完善長照資源，減輕飼主照顧壓力。另有橘貓「橘子」後腳無力，在合作長照動物醫院接受針灸與遠紅外線治療後順利康復。

    楊淑方表示，新北市重視高齡寵物福祉，每年辦理長照教育訓練，並推動特寵長照政策。具備專業能力的長照機構不僅能提升醫療與照護品質，也協助飼主舒緩壓力，讓高齡毛孩在專業照護下獲得更好的生活品質。

    特定寵物長照動物醫院。（動保處提供）

    特定寵物長照動物醫院。（動保處提供）

    獸醫師結業成果。（動保處提供）

    獸醫師結業成果。（動保處提供）

    合作長照動物醫院幫貓針灸。（動保處提供）

    合作長照動物醫院幫貓針灸。（動保處提供）

    特寵業者結業成果。（動保處提供）

    特寵業者結業成果。（動保處提供）

